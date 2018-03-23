В этом году специалисты обработают от вредителей семь тысяч гектаров леса на территории Волгоградской области. На данный момент было проведено обследование территорий для определения очагов насекомых-вредителей. Обследование проводили специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона совместно с Центром защиты леса Волгоградской области.

По данным пресс-службы комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, проведенная специалистами инвентаризация очагов насекомых-вредителей выявила необходимость специальной обработки деревьев в 10 из 22-х лесничеств. Наибольшую опасность, как показало обследование, для волгоградских лесов представляют хвоегрызущие насекомые. Так, в серьезной обработке от пилильщика соснового рыжего нуждается около 4,5 тысяч гектаров лесных насаждений. Еще на 2,5 тысячах гектаров были выявлены очаги распространения пилильщика-ткача звездчатого – на этой территории также пройдут мероприятия по борьбе с вредителями. Кроме того, будет произведена обработка деревьев от таких насекомых, как пилильщик-ткач красноголовый и сосновый шелкопряд.

Обработка леса против вредителей будет проводиться авиационным и наземным способами. В настоящее время объявлены аукционы для определения исполнителя работ.

Своевременное проведение мероприятий по защите лесов будет способствовать снижению площади очагов вредителей, предотвращению распространения опасных насекомых, повышению жизнестойкости деревьев, а также увеличению прироста лесных насаждений.