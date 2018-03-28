В Волгограде будет отремонтирован легендарный дом Павлова, расположенный по адресу ул. Советская, 39, который является памятником истории. На данный момент подготовительные работы уже завершены. Для обновления знаменитого дома были закуплены и доставлены на склады необходимые материалы, здание осмотрено специалистами на предмет соответствия объемов работ проектной документации. Строители приступят к ремонту в ближайшие дни. Данный объект комплексно приводится в порядок впервые за последние полвека.

До конца мая компании-подрядчику предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, привести в порядок подвальные помещения. Замена инженерных коммуникаций по решению жителей перенесена на более поздний срок. Дом Павлова является памятником истории федерального значения, что требует отдельных согласований, поэтому большая часть работы по подготовке документации была проведена еще в прошлом году.

Помимо здания по улице Советской, 39, в единый архитектурный ансамбль дома Павлова входят еще три сооружения, в двух из них капитальный ремонт уже стартовал: устанавливаются строительные леса, произведен завоз стройматериалов и оборудования. Там предстоит привести в порядок не только кровлю и фасады, но и заменить инженерные коммуникации. Конкурсы на производство работ выиграли три подрядные организации, которые положительно зарекомендовали себя на рынке услуг. По словам одного из руководителей компании «Высотафасадремонт», специалисты готовы к выполнению поставленных задач и имеют достаточный для этого опыт, который уже был применен, в частности, при реставрационных работах на Мамаевом кургане.

Напомним, этот знаменитый дом во время боев в Сталинграде героически защищала группа бойцов под командованием сержанта Якова Павлова. Здание, построенное в 1934 году, получило серьезные разрушения во время сражения, оно было восстановлено в 1944 году бригадой Александры Черкасовой. В 1951 году решили объединить четыре одинаковых жилых дома полукруглой колоннадой.