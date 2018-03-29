В Тракторозаводской районной администрации прошла встреча представителей компании «Концессии водоснабжения» с председателями местных ТОСов. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы: начало поливного сезона, передачу показаний приборов учета и способы оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

Открытый разговор специалистов ресурсоснабжающей организации с горожанами становится традицией. Главная причина встреч – обмен полезной информацией и помощь жителям в решении их вопросов. Председатели ТОСов спрашивали специалистов компании о том, что интересует жителей их территориальных объединений. В частности, концессионеры напомнили жителям о скором начале поливного сезона и проконсультировали, как правильно оформлять площадь поливной территории, чтобы не переплачивать лишнего. Участникам встречи рассказали об оформлении проектов на водоснабжение и водоотведение с установкой приборов учета в доме. Также жителям подсказали выход из непростых ситуаций. Например, представитель одного из ТОСов поинтересовался: что делать, если соседи не дают разрешение на подключение новых абонентов к собственным сетям водоснабжения и водоотведения? Чтобы решить эту проблему, специалисты «Концессий водоснабжения» помогут найти другую доступную точку для присоединения.

В свою очередь, компания также заинтересована в расширении контакта с жителями города. По словам главного специалиста договорного отдела «Концессии водоснабжения» Натальи Перекрестовой, она благодарна за предоставленную возможность узнать о текущих проблемах абонентов и помочь в их решении напрямую. Компания открыта для диалога и старается быть ближе к потребителям.

Напоминаем, что в круглосуточном Контакт-центре компании (телефон 99-67-96) абоненты получить консультацию по любому вопросу, относящемуся к работе ресурсоснабжающей организации.