Телеком-оператор «Дом.ru» запускает 24 новых телеканала. Общее количество каналов в цифровом ТВ «Дом.ru TV» увеличится до 219, 85 из них вещают в HD. Это максимум среди федеральных операторов платного ТВ России.

Оператор добавляет 7 фильмовых каналов («Русский бестселлер», «Русский детектив», Spike HD, AMC, Sony Turbo, «Теленовелла HD», «Комедия»), 6 познавательных («Живая планета», «Поехали», «Первый вегетарианский», «Дикая охота HD» , «Дикая рыбалка HD», «Доктор HD»), 2 развлекательных («Рен ТВ HD», «НТВ HD», которые эксклюзивно доступны в кабельном ТВ в городах присутствия «Дом.ru»), 3 детских («О!», «Мультимузыка», «Тлум HD»), 3 музыкальных («О2», «Ля-минор», «Наше ТВ»), 1 новостной (CNN) и 2 канала для взрослых (Brazzerz TV Europe, Barely Legal).

Ряд каналов из стандартного формата вещания (SD) переведены в формат высотой четкости: «Русский Роман HD», «Кино ТВ HD», «Киносемья HD», «Киносвидание HD», «Кинохит HD» и «Известия HD».

Поклонники российского кино оценят «Русский бестселлер», где собраны рейтинговые и высокобюджетные фильмы разных жанров, и «Русский детектив» – круглосуточный канал, который приглашает зрителей в мир загадок, приключений и расследований. Романтические истории и новые версии полюбившихся сериалов Латинской Америки ждут зрителей в эфире канала «Теленовелла HD». Тем, кто хочет побывать в недоступных уголках России, увидеть редких животных и их мир крупным планом, будет интересна «Живая планета». А первый научно-популярный канал о медицине «Доктор» простым и понятным языком расскажет о достижениях медицины, новых методах диагностики и лечения заболеваний. Круглосуточный канал музыкальных хитов из мультфильмов, детских клипов и караоке «Мультимузыка» приобщит юных зрителей к многообразию окружающего мира — музыке, звукам, образам, эмоциям, а развивающие программы на канале «О!» дадут ответ на многие детские вопросы.

Для удобства зрителей все каналы сгруппированы по жанрам: фильмовые, новостные развлекательные, познавательные, спортивные, детские, музыкальные, взрослые. Каждая тематика начинается с определенного диапазона номеров.

«Компания уделяет большое внимание расширению набора каналов. Формируя сетку вещания, мы учитываем множество факторов: анализ российского и мирового рынка ТВ, рейтинги каналов, собственную статистику, обращения клиентов, их интересы и увлечения. В новом частотном плане собраны популярные каналы, в том числе – по запросам зрителей. В их эфире – всемирно известные фильмы, сериальные премьеры, эксклюзивные передачи и реалити-шоу. Мы добавили нишевые каналы, интересные разным сегментам аудитории («Первый вегетарианский», «Доктор HD», «Теленовелла HD») и сохранили лидерство по количеству HD-каналов. Цифровое «Дом.ru TV» можно смотреть не только с экрана телевизора, но и с различных устройств – ПК и мобильных гаджетов. Клиенты выбирают «Дом.ru» за качество и инновационность», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Чтобы смотреть новые каналы, пользователям цифрового ТВ «Дом.ru» достаточно перенастроить ТВ-приставку или телевизор (если используется CAM-модуль), выбрав «Автоматический поиск каналов» в разделе «Настройки».