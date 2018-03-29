Корпоративным клиентам телеком-оператора «Дом.ru Бизнес» вне зависимости от количества услуг и выбранного тарифа стала доступна демо-версия облачной АТС. Клиенты могут оценить все преимущества и удобство облачной телефонии.

Организация получает возможность «попробовать» услугу в работе, протестировать все функциональные возможности и основные модули, оценить достоинства и принять решение о покупке. Стоимость ОАТС 3.0 зависит от количества подключаемых к ней телефонных номеров и спектра необходимых клиенту дополнительных услуг. Ежемесячная плата начинается с 490 рублей. Все внутренние разговоры между сотрудниками, подключенными к облачной АТС, бесплатны.

Демо-версия облачной АТС имеет ограничение по сроку действия – 7 календарных дней с момента активации.

В демо-версии доступны все возможные опции платной версии ОАТС: записи всех разговоров, сбор расширенной статистики, опция «Заказ обратного звонка» и др. В тестовом Личном кабинете облачной АТС можно настроить гибкие сценарии приема звонков. Например, равномерный перевод звонков на группу сотрудников, или прием звонков по очереди, указав порядок и интенсивность выбора адресатов. Это помогает справедливо распределять нагрузку на менеджеров по продажам и сократить время ожидания клиента на линии. Включение и выключение дополнительных опций не требует обращения в контакт-центр оператора, производится клиентом самостоятельно за пару кликов.

Чтобы узнать больше о возможностях услуги, подобрать тариф и подключить облачную АТС «Дом.ru Бизнес», необходимо обратиться к персональному менеджеру по обслуживанию корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес» или оставить заявку на сайте.

По итогам 2017 года облачная АТС стала одной из самых популярных облачных услуг среди корпоративных клиентов «Дом.ru Бизнес». Облачная платформа «Дом.ru Бизнес» способна справляться с любой нагрузкой и количеством подключенных пользователей. Программное решение расположено в «облаке» и не требует капитальных вложений в оборудование и затрат на техническую поддержку.