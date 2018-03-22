На крупнейших вокзалах ОАО «РЖД» появится услуга по отправке малогабаритных посылок и писем по системе «От вокзала к вокзалу». Вес посылки не должен превышать 30 кг, а сумма трех измерений – не более 180 см. Стоимость отправки малого груза будет рассчитываться исходя из веса посылки и конкретного вокзала и составит от 350 рублей.

Информация о местонахождении пунктов приема-выдачи грузобагажа будет размещена на специальных указателях, информационных стойках, плакатах и объявляться по громкоговорящей связи.

Вокзалы, на которых будет функционировать услуга по приему-выдаче грузобагажа: Великие Луки, Великий Новгород, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Витебский, Ладожский, Тверь, Брянск-Орловский, Курск, Белорусский, Казанский, Киевский, Павелецкий, Рижский, Ярославский, Орел, Рязань-1, Рязань-2, Смоленск, Тула, Арзамас-2, Владимир, Дзержинск, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань-2 (Восстание), Казань, Канаш, Киров, Нижний Новгород, Сергач, Чебоксары, Архангельск, Вельск, Вологда, Воркута, Иваново, Инта, Коноша, Кострома, Котлас-Южный, Лабытнанги, Микунь, Печора, Плесецкая, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Череповец, Ярославль-Главный, Адлер, Анапа, Владикавказ, Кизляр, Кисловодск, Краснодар-1, Лихая, Махачкала, Минеральные воды, Новороссийск, Ростов-Главный, Сочи, Туапсе, Бугульма, Димитровград, Жигулевское море, Набережные Челны, Пенза-1, Самара, Рузаевка, Саранск, Сызрань-1, Тольятти, Ульяновск, Уфа, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Когалым, Нижневартовск, Нижний Тагил, Ноябрьск-1, Пермь-2, Серов, Сургут, Тобольск, Тюмень.

К лету 2018 года услуга отправки малых грузов появится еще на 29 вокзальных комплексах: Ртищево, Тамбов, Липецк, Воронеж, Лиски, Грязи-Воронежские, Мичуринск-Уральский, Старый Оскол, Саратов-1, Волгоград-1; Челябинск, Миасс, Кропачево, Магнитогорск, Курган, Оренбург, Бузулук, Орск, Барабинск, Барнаул, Белово, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск-Главный, Омск, Тайга, Томск-1, Прокопьевск, Топки.