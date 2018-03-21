Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги активности абонентов за прошлый год в регионе. Количество интернет-пользователей выросло на 9%. Интернет-трафик в сети увеличился в 3,5 раза, а абоненты оператора стали чаще выбирать пакетные тарифные планы.

В 2017 году абоненты Tele2 в Волгоградской области стали чаще пользоваться скоростным мобильным интернетом. На это повлияли ряд факторов: запуск сети LTE на территории региона, развитие зоны покрытия и качества связи в стандарте 3G, рост популярности пакетных тарифных планов и опций, позволяющих получать дополнительный объем интернет-трафика, увеличение доли пользователей смартфонов в сети оператора.

На сегодняшний день услугами сети 4G от Tele2 могут пользоваться 57% населения Волгоградской области. Сеть 3G запущена на территории, где проживают порядка 87% жителей региона. По итогам 12 месяцев 2017 года объем интернет-трафика, который используют абоненты Tele2, вырос в 3,5 раза. Количество интернет-пользователей в сети выросло на 9%. При этом трафик на одного пользователя вырос в 2,5 раза %.