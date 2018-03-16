Компания Huawei 2 февраля 2018 года совершенно неожиданно для всех представила свой новый смартфон линейки P – Huawei P Smart. Девайс пришёл на смену прошлогоднему Huawei P10 Lite и получил ряд преимуществ в виде улучшенной камеры и процессора, безрамочного FullView экрана, модуля NFC, обновлённых дизайна и интерфейса.

Новый смартфон поступил в продажу 12 февраля, но, к сожалению, только сейчас добрался до нашей редакции. Поэтому не будем терять времени и приступим к обзору.

Технические характеристики устройства:

Цвет: синий, чёрный и золотистый Материалы корпуса: металл и стекло Экран: TFT-LCD, 5.65 дюйма, 18:9, 2160×1080 Процессор: 8-ядерный HUAWEI Kirin 659, 4×Cortex-A53 2,36 ГГц + 4×Cortex-A53 1,7 ГГц Видеопроцессор Mali-T830 MP2 Оперативная память: 32 Гб Объем встроенной памяти: 3 Гб Слот для карты памяти: есть, объемом до 256 Гб (совмещен со слотом для второй SIM-карты) Основная камера: 13 МП + 2 МП, f/2.2, автофокус, вспышка. Фронтальная камера: 8 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC Навигация: GPS/ГЛОНАСС Ёмкость аккумулятора: 3000 мА⋅ч Вес: 143 г Габариты (ШxВxТ): 72.05×150.1×7.45 мм Кол-во SIM-карт: 2 или 1 nano-SIM (работают попеременно) Версия операционной системы: Android 8.0 + EMUI 8.0 Комплектация Смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, наушники

Дизайн и эргономика

Huawei P Smart выпускается в трёх цветовых решениях: синий, чёрный и золотой. Дизайн выполнен в традиционном для производителя стиле. Задняя панель изготовлена из метала, снизу и сверху от нее находятся две пластиковые вставки для антенн. На верхней расположились модули двойной камеры и вспышка, ниже – быстрый сканер отпечатков пальцев и логотип компании.

Передняя панель устройства выполнена из 2,5D стекла с олеофобным покрытием, большую часть ее пространства занял безрамочный дисплей с соотношением сторон 18:9. Над ним расположились датчики, индикатор событий, разговорный динамик и восьмимегапиксельная фронтальная камера. Под дисплеем разместился ещё один логотип Huawei.

На правой боковой грани инженеры по классической схеме установили качельку регулировки громкости и кнопку питания. А на правой – слот для двух nano-SIM или одной симки и microSD объёмом до 256 Гб.

Нижней торец смартфона заняли разъёмы 3,5 mm и уже устаревший microUSB, а также микрофон и основной динамик. На верхнем торце расположился дополнительный микрофон, который предназначен для шумоподавления.

В целом, Huawei P Smart радует удобством, отличным качеством сборки и приятным дизайном. Пользоваться гаджетом – одно удовольствие.

Дисплей

В смартфоне установлен безрамочный FullView TFT-LCD дисплей с диагональю 5,65 дюймов и соотношением сторон 18:9. Разрешение матрицы составляет 2160×1080 точек, а число пикселей на дюйм – 428. Дисплей поддерживает десять касаний одновременно. Углы обзора максимальные, без малейших искажений цвета. А яркости с лёгкостью хватит даже для того, чтобы пользоваться смартфоном при прямом попадании солнечного света на экран.

В настройках дисплея присутствуют пункты регулировки яркости и цветовой температуры дисплея. Режим защиты зрения теперь можно настраивать как по времени запуска, так и по интенсивности эффекта.

Интерфейс

Как уже было сказано выше, устройство получило актуальную версию операционной системы Android 8.0 и обновлённую оболочку EMUI 8.0, которая тоже не стоит на месте и активно совершенствуется разработчиками.

Теперь пользователь получил возможность более удобного управления устройством одной рукой, а также дистанционного, которое осуществляется при помощи жестов. Например, теперь можно сделать селфи, просто показав ладонь или улыбнувшись.

Внешне интерфейс тоже претерпел небольшие изменения. Иконки приложений стали более округлыми, количество пунктов в основном меню настроек было сокращено с 28 до 13 (остальные разделы переместились в подпункты). Также в EMUI 8.0 впервые появилась корзина для фотографий с возможностью восстановления в течении 30 дней.

Интерфейс стал ещё более быстрым, благодаря чему теперь доступна функция разделения экрана между двумя приложениями.

Звук и мультимедиа

Звук основного динамика смартфона Huawei P Smart отличается высокой громкостью, но довольно средним качеством. Звучание в наушниках и громкое, и качественное, к тому же его можно настраивать в эквалайзере фирменного музыкального плеера, исходя из предпочитаемых жанров музыки.

Разговорный динамик порадовал очень глубоким и детализированным звуком. Слушать собеседника во время звонка очень приятно.

Смартфон способен воспроизводить следующие форматы аудио: MP3, MID, AMR, 3GP, AAC, WAV, OGG, FLAC, M4A. Видео: GP, MP4, WEBM, MKV, TS, 3G2, MOV, AVI, FLV, M4V, DIVX. Имеется также встроенное FM радио.

Производительность

Huawei P Smart оснащён процессором Kirin 659 с 4-мя ядрами Cortex-A53 с частотой 2,36 ГГц и 4-мя Cortex-A53 по 1,7 ГГц. За графику отвечает видеочип Mali-T830 MP2. Оперативной памяти 3 Гб, встроенной – 32 Гб.

Такая начинка обеспечивает смартфону безупречную работу интерфейса и среднюю производительность в тяжёлых 3D играх, что вполне ожидаемо, учитывая ценовую категорию устройства. С результатами тестирования смартфона вы можете ознакомиться в таблице и скриншотах, приведённых ниже.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 30-40 FPS (сверхвысокие графические настройки) World of Tanks Blitz 35-50 FPS (высокие графические настройки, тени и HD звуки отключены, низкое отображение растительности) Asphalt 8 стабильно и без подтормаживаний (низкие графические настройки) Real Racing 3 есть подтормаживания (низкие графические настройки) Need for Sped: No Limits всё стабильно и без подтормаживаний. Into the Dead 2 минимальные просадки FPS (средние графические настройки) Subway Surfers всё стабильно и без подтормаживаний Modern Combat 5 есть редкие небольшие подтормаживания (высокие графические настройки) CSR Racing 2 фризы отсутствуют (низкие графические настройки) Smash Hit всё стабильно и без подтормаживаний (высокие графические настройки)

Камеры

В новом смартфоне от компании Huawei установлен тринадцатимегапиксельный основной модуль с апертурой f/2.0 и дополнительный модуль на 2 МП, призванный создавать эффект художественного боке. Диапазон ISO составляет от 100 до 1600 единиц, из-за чего многие ночные снимки получаются темноватыми. Да и вообще с ночными фотографиями смартфон справляется плоховато. Большое количество шумов уже после ISO 400 и сильная потеря деталей на ISO 800. А вот к качеству дневных фотографий претензий нет. Все снимки хорошо детализированы и с правильным балансом белого. Система, имитирующая размытие оптики фотоаппарата в режиме широкой диафрагмы, выполняет свою работу на четыре балла из пяти, так как иногда в зону боке попадают края главного снимаемого объекта.

Что же касается восьмимегапиксельного фронтального модуля, то тут всё на твёрдую пятёрку. Селфи выходят то, что надо.

Примеры фотографий день/ночь:

HDR Авторежим Авторежим Авторежим Режим широкой диафрагмы Авторежим Режим широкой диафрагмы Авторежим HDR HDR HDR Фронтальная камера

Тест на шумы на различных значениях ISO:

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Примеры записи Full HD видео с частотой 30 кадров в секунду в ночное и дневное время:

Автономность

За автономность отвечает несъёмный литий-полимерный аккумулятор ёмкостью 3000 мА⋅ч, обеспечивая смартфону день активного использования без подключения к розетке. Функции быстрой зарядки, к сожалению, нет.