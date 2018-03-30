Редакция «Живого Волгограда» продолжает знакомить жителей города с ценами на свежие овощи и фрукты. Мы посетили 8 сетевых магазинов, где можно приобрести продукты питания, и готовы представить вам таблицы сравнения цен. В конце марта произошли изменения – магазины сети «О`кей» были интегрированы в сеть «Перекресток». Посмотрим, какие позиции из нашего списка там можно найти на прилавках и по какой цене.
В каждую таблицу занесена цена за самый недорогой сорт одного и того же продукта, все цены указаны за килограмм.
Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, огурцов и томатов на развес не было. Покупателям предлагались упаковки по 600 грамм за 129,99 руб. и 109,99 руб. соответственно. В таблицу занесены округленные до целого числа цены за килограмм из расчета за 600 грамм.
Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните».
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. В магазине, где побывала редакция, огурцов на развес не было. Покупателям предлагалась упаковка по 600 грамм за 119,99 руб. В таблицу занесена округленная до целого числа цена за килограмм из расчета за 600 грамм.
На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» на прилавке не оказалось томатов.
В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу. В магазине, где побывала редакция, огурцов на развес не было. Покупателям предлагалась упаковка по 600 грамм за 129 руб. В таблицу занесена цена за килограмм из расчета за 600 грамм.
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета «Лента» действовали акции на грейпфруты, картофель, морковь, свеклу, капусту, бананы. Цены в таблице указаны с учетом скидки.
В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания.
Магазин «О`Кей» в сравнении больше не будет участвовать, так как он был интегрирован в торговую сеть «Перекресток». В день посещения его нашей редакции на прилавках мы не обнаружили грейпфруты, морковь, капусту и свеклу.
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Груши
Дешевле в «Покупочке» и «Ленте», дороже в «Перекрестке».
Мандарины
Дешевле в «Пятерочке», дороже в «СуперМАНе».
ЯБЛОКИ
Дешевле в «Покупочке», дороже в «Пятерочке».
ГРЕЙПФРУТЫ
Дешевле в «Ленте», дороже в «СуперМАНе». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Апельсины
Дешевле в «Ленте», дороже в «Перекрестке».
Лимоны
Дешевле в «Перекрестке», дороже в «СуперМАНе».
Бананы
Дешевле в «Ленте» и «Ашане», дороже в «Радеже».
Морковь
Дешевле в «Ленте», дороже в «Магните». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Лук репчатый
Дешевле в «Ленте», дороже в «Радеже».
Капуста
Дешевле в «Ленте», дороже в «Ашане». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Томаты
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Картофель
Дешевле в «Ленте», дороже в «Радеже».
Огурцы
Дешевле в «Ашане», дороже в «Радеже».
Свекла
Дешевле в «Ленте», дороже в «Магните». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 25.03.2018