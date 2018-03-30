Редакция «Живого Волгограда» продолжает знакомить жителей города с ценами на свежие овощи и фрукты. Мы посетили 8 сетевых магазинов, где можно приобрести продукты питания, и готовы представить вам таблицы сравнения цен. В конце марта произошли изменения – магазины сети «О`кей» были интегрированы в сеть «Перекресток». Посмотрим, какие позиции из нашего списка там можно найти на прилавках и по какой цене.

В каждую таблицу занесена цена за самый недорогой сорт одного и того же продукта, все цены указаны за килограмм.