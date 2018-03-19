Летом 2018 года отдаленный поселок Красноармейского района — Татьянка-3 будет подключен к газу. На данный момент специалисты завершили работы по строительству первой очереди газопровода к этому поселку. О том, какие документы необходимо собрать местным жителям, чтобы голубое топливо пришло в их дома, волгоградцам в ходе выездного совещания рассказали специалисты профильных служб и ведомств.

По данным пресс-службы Волгоградской городской Думы, строительство газопровода началось в прошлом году при поддержке региональных властей. Сегодня первый этап завершен, теперь необходимо приступать к работе по подведению газопровода непосредственно к домам жителей отдаленного городского поселка. Как признаются местные жители, этого момента они ждали больше 30-ти лет. Большинство из них – пенсионеры, которым без газа приходится зимой решать непростой вопрос с запасом угля и дров.

Как отметил депутат Волгоградской областной Думы Дмитрий Калашников, сроки разводки низкого давления будут определены с подрядной организацией. «Кроме того, жители получат всю необходимую консультацию по формированию полного пакета документов», — подчеркнул депутат.

Задать вопросы специалистам профильных служб и ведомств по оформлению документации жители смогли в ходе выездного совещания.