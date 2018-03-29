Во второй половине 2015 года компания Fly представила новую линейку смартфонов Cirrus, основной упор которых был сделан на дизайн и доступную цену устройства. Смартфон, который мы обозреваем сегодня, является уже 4 устройством из этой серии. Знакомьтесь, Fly FS507 Cirrus 4. Начнём, как и всегда, с комплектации.

Комплектация

Поставляется смартфон в белой минималистичной коробке из картона, на лицевой стороне которой указана модель устройства. По бокам расположены ссылки на производителя, название смартфона и его уникальный номер процессора IMEI в нескольких экземплярах в виде наклеек. На заднем торце, как и всегда, — технические характеристики и информация о компании.

Внутри находится:

Смартфон

Стикер с IMEI

Кабель Micro USB

Сетевой адаптер для подзарядки

Наушники

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Булавка для извлечения слота SIM карты

Технические характеристики:

Цвет: Чёрный, белый Материалы корпуса: Стекло, пластик Экран: IPS, 5 дюймов, 1280×720, 294 PPI, 16:9 Процессор: Четырёхъядерный MediaTek MT6580A, 1300 МГц Оперативная память: 1 ГБ Объём встроенной памяти: 8 ГБ Поддержка карт памяти: До 32 ГБ Основная камера: 8 МП, автофокус, видео 1080p 30 кадров в секунду Фронтальная камера: 2 МП Сети: GSM, 2G, 3G, UMTS, HSDPA, HSPDA+, HSUPA Интерфейсы: Micro-USB, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0, 3.5 мм Навигация: GPS, A-GPS Ёмкость аккумулятора: 1950 мАч Вес: 134 г Габариты (ШxВxТ): 143.0 x 71.6 x 7.6 мм Кол-во SIM-карт: Две micro-SIM (работают попеременно) Версия операционной системы: Android 6.0 + Yandex Launcher

Дизайн и эргономика

Первое, что бросается при взгляде на устройство, — это схожесть с дизайном Apple iPhone, особенно задней части. Корпус выполнен из 2.5D стекла и выглядит достаточно стильно. У стекла, правда, есть и ощутимый минус – оно быстро царапается и заляпывается пальцами, но при аккуратном обращении всё должно быть хорошо.

Переднюю часть занимают 5 дюймовый IPS экран с разрешением 1280×720, разговорный динамик, датчик освещения и приближённости, а в левом верхнем углу расположилась 2 мегапиксельная фронтальная камера. В нижней части имеются устаревшие для Android функциональные клавиши навигации – назад, домой и меню.

Левый торец имеет отверстие для булавки, благодаря которому можно получить доступ к SIM карте. Вставить можно две, но если захотите вставить флешку, о второй симке можете забыть, так как здесь их слоты объединены. На правом торце расположились кнопка питания и качелька громкости.

На верхнем торце — 3.5 мм разъём под наушники и microUSB, а на нижнем находятся 2 решётки динамика.

На задней стороне устройства расположилась 8-ми мегапиксельная камера, которая выпирает из корпуса (прямо как у iPhone X), рядом вспышка и логотип производителя. Крышка устройства несъёмная, а значит, на аккумулятор мы посмотреть не сможем.

Что же касается ощущений от использования, смартфон в руке не скользит, его спокойно можно использовать одной рукой. Устройство не толстое, его легко держать. Сборка отличная, при любых манипуляциях с ним вы не услышите посторонних звуков.

Дисплей

В Fly FS507 установлен 5-дюймовый IPS 2.5D экран с применением технологии ONCELL. Разрешение экрана – 1280×720 (HD) и соотношение сторон 16:9. Плотность пикселей 294 PPI. Сенсор здесь способен различать только 5 касаний одновременно. Углы обзора хорошие – под любым углом экран не выцветает. В настройках есть возможность отрегулировать лишь яркость, которой хватает чтобы видеть текст даже при ярком солнечном свете, что же касается баланса белого и контрастности, то здесь они не настраиваются.

Интерфейс

Смартфон работает на базе операционной системы Android 6.0 Marshmallow, которая обновляться судя по всему не собирается, что очень печально, хотя большинство смартфонов работают уже на 7 версии, а некоторые и на восьмерке. Оболочкой служит Yandex Launcher, который выглядит стильно и должен работать плавно, но об этом позже. Конкретно у интерфейса имеется большой недостаток для новичков – это встроенная в оболочку верхняя шторка. Если сделать свайп не от самой верхней части экрана, то открываться будет именно она (там находится поиск), что некоторых пользователей может вогнать в тупик при попытках посмотреть уведомления. Как мы и говорили в предыдущих обзорах, здесь установлено много партнёрских приложений, активируя которые можно напороться на падение производительности устройства.

Звук

С разговорным динамиком всё хорошо, его громкости хватит для комфортного общения по телефону даже в дороге. Основной динамик отличается здесь только хорошей громкостью, про качество такого сказать нельзя: даже при просмотре видео на YouTube можно заметить, что воспроизводятся только средние частоты. Звучание наушников годится разве что для прослушивания FM радио.

Производительность

Под капотом у Fly Cirrus 4 четырёхъядерный процессор MT6580A с тактовой частотой 1.3 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти. Subway Surfers работает идеально, а если желаете поиграть в более тяжёлые игры, то это вам, к сожалению, не удастся.

Отдельно хотелось бы отметить тему установки приложений на этом смартфоне — этот процесс здесь надолго. Например, приложение VK после скачивания устанавливается на протяжении аж 2 минут!

Если разрешить смартфону автообновление, то он начинает тормозить и перезагружаться. При отключении автообновления смартфон работает нормально.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Камеры

Сразу стоит сказать, что смартфон подойдёт только для съёмки рабочих моментов, например, для фотографии документов. Устройство оснащено 8-мегапиксельной (3264 x 2448 пикс) основной и 2-мегапиксельной (1600 x 1200 пикс) фронтальной камерами. В аппарате установлены сразу две вспышки: фронтальная и основная. Задняя радует своей мощностью как при съёмке, так и при исполнении смартфоном роли фонарика. А вот передняя установлена для галочки. Её мощности не хватает для освещения даже части лица при попытке сделать селфи в условиях недостаточного освещения.

Примеры дневных и ночных фото:

Также основной модуль очень сильно шумит, что видно из нашего тестирования камеры на различных значениях ISO:

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Что касается качества записи видео, то здесь всё тоже очень печально, впрочем, вы можете убедиться в этом сами:

Автономность

В смартфоне установлен несъёмный аккумулятор ёмкостью 1950 мАч (Li-Ion батарея модели BL9201). О длительной автономности здесь говорить не приходится. При среднем использовании смартфона батареи хватает на день. Быстрая зарядка отсутствует, что не удивительно, учитывая стоимость девайса.

Цена

Официальная стоимость устройства на момент обзора составляет 4 990 рублей.