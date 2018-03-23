Ну вот и дождались! Уже в апреле волгоградские (и не только) болельщики смогут посетить новый стадион «Волгоград Арена», где пройдут первые официальные мероприятия, а точнее — тестовые матчи. Возможность провести первые матчи на новой арене предоставлена футбольному клубу «Ротор Волгоград», который встретится с командами из Владивостока и Самары.

Первая игра состоится 21 апреля, в субботу в 17:00. В этот день «Ротор-Волгоград» сыграет с владивостокским «Лучом-Энергией». А второй матч пройдет 2 мая, также в 17:00, волгоградская команда примет на новом стадионе самарские «Крылья Советов».

Приобрести билеты на тестовые матчи можно уже сейчас — через интернет на сайте сети KASSIR.RU, причем расходы на оплату сервисного сбора клуб взял на себя. А непосредственно в кассах стадиона продажа билетов будет осуществляться за три дня до каждого матча.

На «Волгоград Арене» во время домашних матчей предусмотрены специальные секторы для различных категорий болельщиков. Так, для фанатов «Ротора» выделен сектор D110. Семейный сектор расположен на С118. Секторы повышенной комфортности с мягкими сиденьями: А102, А106.

Стоимость билетов:

Секторы повышенной комфортности: А102, А106 – 500 рублей

Секторы: С118 (семейный), С117, С116, С115, С114, С219, С220, С221, С222, С223 – 300 рублей

Секторы: А101, В124, В120, С119, С224, С225, С113, D112, С218, С217, D108, А107 – 200 рублей

Секторы: В122, В121, D111, D109 – 100 рублей

Фан-сектор ФК «Ротор-Волгоград»: D110 – 50 рублей

Сектор для гостей: В227 – вход бесплатный.

Сертификаты, полученные на избирательном участке, можно обменять уже сегодня в центральном офисе Kassir.ru или непосредственно в кассах «Волгоград Арены» за три дня до начала матча «Ротор-Волгоград» — «Луч-Энергия». Напоминаем, что один сертификат можно обменять на один билет на любой тестовый матч (за исключением секторов А102, А106).

«Волгоград Арена» еще не принимала официальных мероприятий, и невозможно сразу гарантировать наивысший уровень сервиса, в том числе и на этапе реализации билетов. ФК «Ротор-Волгоград» просит с пониманием относиться к возможным неудобствам. Замечания и предложения по организации и проведению тестовых матчей можно направлять в адрес клуба.