Время летит очень быстро… Не успеешь оглянуться, а на носу уже май, а с ним — праздники. Конечно, волгоградцы отмечают 1 мая и, наверное, даже 2-е, но самым главным все равно является 9 мая — День Великой Победы. В этом году празднование Дня Победы будет особенно насыщенным. И не зря, ведь в этом году наш город будет принимать и ЧМ по футболу 2018.

В рамках празднования Дня Победы жители и гости города смогут вновь увидеть грандиозное и незабываемое лазерное шоу на Мамаевом Кургане. Как рассказывают «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, где появился соответствующий лот, заказчиком данного шоу выступает ГБУК «Агентство по проведению культурно-массовых мероприятий». Из бюджета области на его проведение выделяют ни много, ни мало 2 миллиона 650 тысяч рублей.

Во время лазерного шоу жители и гости города смогут вновь увидеть, как монумент «Родина-Мать зовет» в буквальном смысле оживает. Помимо самого монумента, в лазерном шоу будет задействована и большая подпорная стена с художественным рельефом.

Впервые лазерное шоу «Свет Великой победы» в Волгограде было продемонстрировано в 2016 году. Шоу вызвало бурю эмоций и оставило только положительные впечатления и отзывы. Организаторы постарались на славу, впрочем, как и в 2017 году. В этом году шоу должно быть подготовлено до 7 мая, и его продолжительность должна составлять не менеее 10 минут.

Так что, ждем мая и планируем посещение Мамаева кургана в праздничные дни.