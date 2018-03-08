В волгоградском регионе начались работы по подготовке в рейс ретро-поезда «Воинский эшелон», который увидят не только волгоградцы. Ретро-поезд «Воинский эшелон» — специальный историко-патриотический проект, реализуемый Приволжской железной дорогой при участии музея-заповедника «Сталинградская битва».

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», «Воинский эшелон» состоит из действующего паровоза Эр 797-41 и пяти железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной Войны. Например, все желающие смогут увидеть танкиТ-34-76 и Т-60, бронеавтомобили БА-64Б и БА-20М, легендарную БМ-13 «Катюша» и 152-мм гаубицу-пушку. Вся военная техника предоставлена музеем-заповедником «Сталинградская битва».

В течение апреля-мая 2018 года ретро-поезд «Воинский эшелон» посетит 25 станций Волгоградского, Саратовского и Астраханского регионов ПривЖД. Конечной точкой маршрута следования станет вокзал станции Волгоград-1, где жители и гости города-героя смогут посетить ретро-состав 8 и 9 мая.