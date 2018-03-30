Погода то дает нам шанс на вечерние прогулки, то безжалостно их забирает. Без изменений лишь одно — в нашем городе есть куда сходить на выходных. Главное — это желание. В эти выходные вас ждут: фестиваль немецкого кино, открытый микрофон, рэп баттл, день рождения музея Эйнштейна и вечеринка электронной музыки в Миле. Все мероприятия Топ-5 мы взяли из нашего Календаря «Живой Волгоград». К слову, обратите внимание — там событий гораздо больше.

№5

На этой неделе открылся фестиваль немецких фильмов «Берлин — на пульсе времени», и уже в эту субботу состоится показ очередного берлинского кино. Все фильмы фестиваля будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на каждый показ бесплатный. Подробности в нашем календаре.

№4

Рэп баттлы докатились и до Волгограда: в эти выходные пройдет баттл Ткач VS Треха. Если вам нравится формат рэп баттлов, или имена участников вам даже знакомы, то рекомендуем посетить данную поэтическую дуэль. Вход, кстати, тоже свободный.

№3

В последнее время организаторы открытых микрофонов часто устраивают открытые микрофоны. Вот и на этой неделе они не оставят нас без веселья. В этот раз будут и опытные комики, и начинающие. Где-то будет смешно, где-то не очень, но стараться будет каждый. Подробности узнаете в нашем календаре.

№2

Любители электронной музыка в эти выходные дружно соберутся в баре «Миля» на вечеринке «Synthetica». Лучшие электронщики города Monolink project, Black Ash и Sun8 приготовят для вас самые лучшие треки. Если вы еще не слышали про них, то быстро перейдите по этой ссылке, а потом возвращайтесь сюда.

№1

В день дурака у «Музея занимательных наук Эйнштейна» день рождения. Ему исполняется 5 лет. В честь этого знаменательного повода музей открывает свои двери для детей и родителей с праздничной развлекательной программой, розыгрышами призов и возможностью бесплатного посещения любого мастер-класса. Более точную информацию и расписание программы вы можете найти в нашем календаре.

Что осталось за кадром?

Для любителей интеллектуального досуга (лекции, конференции, творческие встречи):

Развлекательные программы:

Выставки:

Для детей:



Кстати, в данном ТОПе поместились далеко не все мероприятия этих выходных, поэтому айда к нам в календарь.

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