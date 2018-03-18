Накануне, в день проведения референдума по выбору часового пояса и выборов президента РФ, в Волгограде состоялся флешмоб, во время которого автомобилисты построили огромные часы. Флешмоб проходил на площади Павших Борцов 18 марта. Участниками мероприятия стали десятки автомобилистов и мотоциклистов.

Во время флешмоба участники выстроили автомобили в виде огромного циферблата, а мотоциклисты образовали стрелки. Окончание полного оборота минутной стрелки было отмечено сигналами клаксонов, после чего в небо выпустили десятки разноцветных шаров.