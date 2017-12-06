В связи с окончанием срока действия разрешения на перевозку пассажиров 11 декабря в Волгограде закрывается вспомогательный автобусный маршрут №55к «АО «Каустик» – Тулака». Чтобы добраться до “АО Каустик”, пассажирам предлагают перемещаться на автобусном маршруте № 6а, количество подвижного состава на котором будет увеличено, и трамвайном маршруте № 11.

Также напомним, что с 1 декабря автобусный маршрут №2 был продлен до кинотеатра “Юбилейный”, ранее он ходил до Кировского. После этого пассажиропаток на автобусном маршруте №2 «Ж/д вокзал – кинотеатр «Юбилейный» вырос на 35%.

Чтобы добраться до центра, жители Красноармейского района могут воспользоваться маршрутом №77 «Кинотеатр «Юбилейный» – ТРК «Комсомолл», по которому следуют еще 33 современных автобуса большой вместимости. А также маршрутом №55 «ДК «Строитель» – пл. им. Ленина», который обслуживают новые низкопольные автобусы вместимостью 110 человек.