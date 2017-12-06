Все жители региона могут пройти анкетирование, чтобы улучшить транспортное обслуживание в Волгограде. Специально для этого в городе проводится масштабное исследование мнения пассажиров по вопросам развития общественного транспорта, которое проводит администрация города совместно с Волгоградским Государственным техническим университетом.

Принять участие в анкетировании можно и в электронном формате, для этого необходимо пройти по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvvNhoJfHTFdK8jXm_5nnasaztCfnIyf01lv6AKlVuDaES0A/viewform.

В рамках анкетирования волгоградцам предлагается ответить на ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития пассажирского транспорта, а также оценить произошедшие за последние годы изменения. Так, например, анкета содержит вопросы о том, как часто респонденту приходится пользоваться общественным транспортом, какими видами транспорта он чаще всего пользуется.

Волгоградцам также предлагается отметить то, чем привлекателен для них муниципальный общественный транспорт. Например, возможностью безналичного расчета, безопасностью, комфортом, удобным расписанием движения. И, наоборот, что не устраивает в работе того или иного вида транспорта: нарушение правил дорожного движения водителем, невежливый персонал, частые поломки транспортного средства. Ответы на эти и другие вопросы будут проанализированы специалистами. Полученная информация поможет в дальнейшей работе по совершенствованию транспортной схемы, которая изначально строилась на запросах жителей города.