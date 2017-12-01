В ближайшее воскресенье в Волгограде состоится XIV открытый легкоатлетический турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко, который будет проходить в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры.

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Участниками соревнований станут 25 команд городов Поволжья и юга России, а это более 500 юных спортсменов, которые поборются за награды турнира. В числе участников – представители спортивных школ городов Балаково Саратовской области, Белой Калитвы, Каменск-Шахтинского Ростовской области, Астрахани, Знаменска, Ахтубинска Астраханской области, городов и районов Волгоградской области.

Программа соревнований включает в себя бег на разные дистанции, прыжки в длину и высоту, толкание ядра и троеборье.

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами от Елены Слесаренко, а зрителей ждет захватывающий праздник спорта и яркие показательные выступления.

Организаторами соревнований выступают олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, СШОР № 10.

Для юных спортсменов будет организована фотосессия и общение с олимпийской чемпионкой. Перед началом соревнований зрители увидят забеги «Спортивная смена», в которых участвуют дети олимпийцев и спортсменов-легкоатлетов 3-6 лет.

Как отмечают организаторы, каждый турнир открывает новые спортивные таланты. В многолетней истории этих соревнований среди награжденных немало воспитанников СШОР № 10, ставших впоследствии заслуженными мастерами спорта – Алексей Савостин, Дмитрий Калмыков, мастерами спорта – Сергей Вить, Юлия Бабаева, Ирина Косько, Сергей Милокумов, Сергей Курбатов и другие.