С 6 по 9 декабря 2017 года в Волгограде пройдет крупное научно-популярное событие – РУСАЛ ФестивAL#Наука.

Фестиваль призван популяризировать науку, доступно рассказать общественности о научных трендах и открытиях, наглядно и просто демонстрировать сложные физические явления и технические новинки. Все мероприятия в рамках Фестиваля – бесплатные.

Во время фестиваля пройдет экскурсия для школьников на Волгоградский алюминиевый завод, где ребятам расскажут о производстве и применении алюминия. 7 декабря будет проводиться Детский биологический квест. 8 команд из разных школ должны будут совместными усилиями разработать вакцину.

8 декабря в рамках Фестиваля будет проводиться Интеллектуальная игра «Алюментарно» в формате КВИЗ, в которой 10 команд столкнутся в интеллектуальном поединке.

Основные городские мероприятия фестиваля пройдут 8 и 9 декабря 2017 года на базе ГУКПП “Волгоградский планетарий” по адресу ул. Гагарина 14.

8 декабря будет проводиться мероприятие «Крылатый металл», на котором посетители смогут побывать на эксперимент-шоу о самых поразительных свойствах различных металлов, где металлы режут ножом, «растворяют» в воде и «взрывают» фейерверком, а также станут участниками мастер-класса, где изучат процесс электролиза, смогут создать своими руками необычный научный сувенир при помощи химического «рисования».

9 декабря запланировано торжественное открытие Фестиваля, а также показ научно-популярного кино, научное шоу и лекторий с участием научных сотрудников Института астрономии, Института биофизики СО РАН и проведение различных видов активности (Техносфера, Аддитивные технологии, Экосфера и другие). Посетители смогут погрузиться в виртуальную реальность, пройти мастер-классы на гироскутерах, по сборке робота на солнечной батарее, посетить алюминиевую мастерскую и многое другое.

Мероприятия проводятся при поддержки администрации региона города и Тракторозаводского района.