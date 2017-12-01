В начале декабря в Волгограде будет проходить форум поисковых отрядов Волгоградской области «Место поиска – Сталинград», который соберет более 300 участников поискового движения.

Форум будет проходить с 1 по 3 декабря. Поисковики подведут итоги своей работы не только уходящего сезона, но и последних 25 лет – 22 ноября 1992 года они объединились, чтобы совместно решать задачи по поиску погибших защитников Сталинграда. Участники форума также обсудят планы на следующий год, скоординируют свои действия по предстоящим мероприятиям, приуроченным к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

В рамках форума 3 декабря (в день Неизвестного солдата) будет проведен митинг на мемориальном кладбище Мамаева кургана, участники мероприятия возложат венки и цветы. Помимо этого, будут проведены круглые столы для руководителей поисковых отрядов и обучающая программа для юных воспитанников. Поисковые отряды получат туристическую экипировку для участия в экспедициях.

Поисковики знают: несмотря на то, что бои здесь отгремели более 70 лет назад, эта война не окончена, потому пока не похоронен последний солдат. Ежегодно в Волгоградской области поисковые отряды находят останки около тысячи защитников Отечества.

Мероприятия проекта «Место поиска – Сталинград» реализуются с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов