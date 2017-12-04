Ещё три сельскохозяйственных ярмарки будут открыты в трех районах Волгограда. По итогам состоявшихся накануне конкурсных процедур, в начале декабря будут заключены еще три договора на организацию ярмарок в разных районах города. Новые ярмарки появятся на улицах Елецкой в Ворошиловском районе, Шекснинской в Дзержинском районе и им. Плеханова в Красноармейском районе.

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В Ворошиловском районе ярмарка будет обустроена по Елецкой, 2г. Площадь новой ярмарки составляет 240 квадратных метров. По условиям договора, организатор ярмарки должен обеспечить площадку твердым покрытием с удобными подъездами и пешеходными тротуарами, оборудованными местами для торговли, санузлами, местами сбора отходов, контрольными весами, аптечками, а также предусмотреть ветсанлабораторию для контроля качества продукции.

Кроме того, места для организации ярмарок определены на улице Шекснинской в Дзержинском районе площадью 110 квадратных метров и на улице им. Плеханова у бывшего поста ГАИ в Красноармейском районе площадью 1500 квадратных метров. По ним также будут заключены договоры, срок действия которых с учетом изменений в региональном законодательстве составит не 12 месяцев, как было раньше, а три года.