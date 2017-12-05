В преддверии новогодних праздников в регионе были приняты меры по усилению охраны хвойных насаждений. Чтобы уберечь хвойные деревья от незаконной вырубки, комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области совместно с лесничествами и полицией приступил к рейдовым мероприятиям по охране хвойных насаждений.

По данным профильного комитета, в регионе определили места дежурных постов работников лесного хозяйства совместно с сотрудниками полиции, а также маршруты передвижения автомобильных патрулей по лесным массивам. Особое внимание направлено на охрану лесных насаждений, окружающих населенные пункты. Основная цель — профилактика и выявление незаконных вырубок.

Специалисты напоминают, что браконьеров ждет административная или уголовная ответственность. Если ущерб не превысит пяти тысяч рублей, нарушителю грозит штраф до четырех тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому — от 200 до 300 тысяч рублей. Если ущерб будет оценен в сумму, превышающую пять тысяч рублей, может быть заведено уголовное дело.

Отметим, на начало текущего года общая площадь хвойных насаждений в регионе составляла более 73 тысяч гектаров. Весной в 22-х лесничествах еще на 357 гектарах были высажены саженцы сосны крымской и сосны обыкновенной.