Жителей региона просят подкармливать птиц зимой. Ведь именно в это время года пернатые больше всего нуждаются в заботе людей.

Уже сейчас во всех подведомственных облкомприроды природных парках стартовала природоохранная акция «Покормите птиц». Её целью является привлечение внимания как можно большего числа взрослых и детей к проблеме сохранения биоразнообразия и необходимости помочь птицам прокормиться в холодное время года.

В рамках акции сотрудники учреждений вместе со школьниками и воспитанниками детских садов организовывают подкормки зимующих птиц. Дети совместно с родителями изготавливают кормушки, собирают корм, а после, наблюдая за птицами, ребята понимают, что делают доброе дело – помогают птицам выжить.

С начала декабря сотрудники природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» вместе с волонтерами мастерят «птичьи столовые», наблюдают за пернатыми, распространяют листовки с призывом помочь птицам прокормиться зимой. Кроме того, в школах и детсадах Среднеахтубинского и Ленинского районов они проводят беседы, главные темы которых – как и чем кормить птиц зимой. Если следовать советам орнитологов, пернатых нужно не кормить, а лишь подкармливать, то есть частично восполнять их запасы пищи.

К примеру, наиболее универсальный корм для зимующих птиц – семена подсолнечника, но ни в коем случае соленые или жареные. Воробьи, щеглы, зеленушки вряд ли откажутся от семян злаков. Сушеные ягоды рябины и боярышника привлекают самых красивых зимних пернатых – свиристелей. Сало и мясо очень любят синицы, поползни и ряд других насекомоядных видов птиц. Помимо этого, в кормушку можно добавлять кусочек сливочного масла, нежирный творог, сваренное вкрутую и натертое куриное яйцо, свежее яблоко. А вот острые, соленые, жареные и кислые продукты птицам запрещены. Кстати, черный хлеб, содержащий большое количество соли и клейковины, может привести даже к их гибели. Сотрудники природного парка «Цимлянские пески» напоминают: если вы разместили кормушку у себя за окном, то пополнять ее надо регулярно, так как птицы очень быстро привыкают и ежедневно стремятся к месту кормежки. Придерживаясь нехитрых правил, вы окажете пернатым друзьям большую помощь и поддержите их в зимний период. И еще. В декабре в природных парках проходит конкурс на лучшую креативную кормушку, сделанную из природных материалов. Победители будут определены в конце года.