Школьников региона приглашают принять участие в конкурсе экологических плакатов, организатором которого выступает природный парк «Усть-Медведицкий». Темой конкурса станет защита хвойных насаждений.

Конкурс направлен на привлечение внимания общественности к проблеме сбережения лесных ресурсов через формирование творческой активности и ответственного отношения к природе, повышение экологической культуры подрастающего поколения, формирование у детей умения творчески мыслить и фантазировать.

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 12 до 17 лет. В адрес природного парка они должны направить заявку и работу, выполненную на листе формата А1 в любой технике кроме техники «коллаж». Плакат должен соответствовать основной теме конкурса и содержать слоган, призывающий к бережному отношению к хвойным насаждениям. Подробнее об условиях участия в конкурсе можно в офисе природного парка по телефону: 8(84464) 4-40-10.

Конкурсные работы будут приниматься до 15 декабря. Подведение итогов состоится 18 декабря.