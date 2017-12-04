Теперь сборные по футболу знают, с кем им придется сразиться на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™. 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве состоялась Финальная жеребьевка, в рамках которой 32 сборные узнали своих соперников.

По данным пресс-службы FIFA.com, в матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, который состоится 14 июня на стадионе «Лужники», сборная России, возглавившая группу A, встретится с Саудовской Аравией. Действующий обладатель титула – сборная Германии – попала в группу F, где ее соперниками стали Мексика, Швеция и Южная Корея. Очень непростой для всех участников выглядит группа D, где сыграют Аргентина, Исландия, Хорватия и Нигерия.

Ведущим церемонии Финальной жеребьевки в Кремле стал Гари Линекер, на сцене и в зале присутствовало множество знаменитых игроков. Ассистентами Линекера стали легендарные игроки, представлявшие восемь стран, выигрывавших Чемпионат мира, а также хозяев турнира: француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан, немец Мирослав Клозе, аргентинец Диего Марадона, испанец Карлес Пуйоль и россиянин Никита Симонян.

Среди почетных гостей, присутствовавших на церемонии, были президент FIFA Джанни Инфантино, Лотар Маттеус, Пеле, Самуэль Это‘о, Роналдо и многие другие.

Стадион “Волгоград Арена” примет четыре матча:

18 июня. Тунис-Англия

22 июня. Нигерия-Исландия

25 июня. Саудовская Аравия-Египет

28 июня. Япония-Польша

Вот какие нам достались матчи. У кого есть билеты уже? A post shared by Volgograd Official (@vlg_vlg) on Dec 1, 2017 at 10:59am PST

Через 31 день после начала турнира в Москве, также в легендарных «Лужниках», состоится и финальный матч, победитель которого поднимет над головой заветный трофей.