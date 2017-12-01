Главная новогодняя ель будет установлена как обычно на площади Павших Борцов. Рабочие приступят к её установке уже к концу следующей недели. Уже к середине месяца она засияет разноцветными огнями, а в ночь с 31 декабря на 1 января здесь пройдет яркая музыкальная программа.

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С началом первого зимнего месяца в Волгограде все активнее ведется подготовка к празднованию Нового года. В каждом районе определены места установки новогодних елей и проведения массовых гуляний. К примеру, в Красноармейском районе – это бульвар им. Энгельса, набережная, проспект Героев Сталинграда. В Кировском – площадь перед центром культуры и досуга «Авангард», в Советском – площадь перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района», ул. им. Маркса. Жителей Ворошиловского района будут ждать на площади Советской, в сквере Саши Филиппова, в детском городском парке, а Дзержинского – возле МЦ «XXI век» и в парке «Семейный». В Краснооктябрьском районе новогодние хороводы будут водить на площади перед МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» и возле «Царицынской оперы», в Тракторозаводском – на площади Аттракционов.

Одной из первых установлена ель в сквере у Казанского кафедрального собора, в течение ближайшего времени начнется монтаж конструкций на других территориях. Нарядные ели украсят также территории возле ДК, крупных торговых центров, новогодние «зеленые красавицы» появятся и в отдаленных поселках. В местах, где будут организованы народные гуляния, праздничное настроение для волгоградцев и гостей города создадут новые светодиодные композиции. Здесь можно будет сделать фото, а также принять участие в развлекательных программах. В декабре город засияет разноцветными огнями, улицы украсят вымпелы, светодиодные перетяжки и консоли.

Провести свободное время дети и взрослые смогут и на ледовых катках: они откроются с учетом погодных условий в каждом районе города. Полный перечень ледовых площадок будет опубликован на официальном сайте администрации Волгограда.