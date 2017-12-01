Всем привет! Вот опять незаметно пролетела неделя. Вы тоже не успели моргнуть глазом, как опять выходные? А мы все равно с вами. Сегодня подготовили очередной выпуск ТОП-5. Читайте и выбирайте.

№5

Почти каждый из нас с детства хотел стать участником интеллектуальной игры “Что? Где? Когда?”. Интересные вопросы, мозговой штурм и слаженная работа команды – вот главные стимулы для победы. В библиотеке имени М. Горького пройдет турнир по спортивной версии игры под названием «Декабрьский денек». Если вы хотите освежить свои знания в области творчества Осипа Мандельштама, то обязательно посетите это мероприятие в воскресенье. Подробности в нашем календаре.

№4

Давно хотели проверить, насколько поэтично вы умеете рифмовать? Тогда заходите в эту субботу в бар “Друзья”. Именно там выберут лучшего поэта Волгограда. Вас ждет поэтический слэм в сопровождение джаза Ирины Аксеновой. Помните, на этом батле главное – выбор зрителя.

№3

Ну что же, добавим в наш ТОП-5 немного современных ноток. Проект ХБ – заслуженное 3 место. Эти ребята уже успели завоевать популярность, их концерты охватывает как минимум половину земного шара. Все подробности в нашем “Живом” календаре.

№2

Являетесь ценителем хорошего и качественного кино? Тогда предлагаем посетить ЛОФТ 1890 3 декабря в 18:00. Вы не просто окунетесь в историю кино, но также станете специалистом в области современного кинематографа. Лекция “Путеводитель по истории кино” – 2 место.

№1

Золото нашего ТОП-5. Ну а это мероприятие мы рекомендуем посетить веселым и находчивым. Хотите стать зрителем здоровой борьбы и получить огромное количество позитивной энергии? Тогда быстрее ставить на телефон напоминалочку. 3 декабря в Доме Офицеров пройдет Второй ежегодный Спецпроект Волгоградской Лиги КВН «Играют ВСЕ».

Что осталось за кадром?

Для любителей культурного отдыха:

Для желающих провести свой вечер в компании хорошей музыки и приятной атмосферы:

На этом у нас все. Желаем вам хороших выходных! Не забывайте каждый день заходить и смотреть за обновлением календаря “Живой Волгоград”, ведь мы хотим, чтобы каждый ваш день был ярким и неповторимым. Пока!

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