Дальнейшая судьба бронекатера, который был поднят со дня Волги, будет решаться представителями ветеранского сообщества. После поднятия бронекатер был доставлен на судоремонтный завод в Красноармейском районе, где он находится и сейчас. Сотрудникам завода предстоит отреставрировать боевое судно, а поисковикам — восстановить имена тех, кто погиб на нем, защищая Сталинград. Герои будут захоронены с почестями.

Как пояснил на выездном совещании Андрей Бочаров: «Бронекатер поднят на землю, проводится работа по установлению имен всех членов экипажа. Сегодня стоит вопрос об увековечивании памяти речников и кораблей, которые выполняли боевые задачи. Будет правильно, если мы на территории Волгограда установим мемориал, посвященный речникам. Это решение зависит от того, что скажет наше ветеранское сообщество, необходимо провести встречу с ветеранами и обсудить этот вопрос. Важно, чтобы обсуждение прошло открыто». Глава региона также отметил, что принять решение по этому вопросу необходимо ко 2 февраля.

Все те, кто принимал участие в подъеме бронекатера БК-31, получили благодарности. Напомним, что уникальная операция по подъему бронекатера была проведена в начале ноября при поддержке администрации региона волгоградскими поисковиками и специалистами компании «Монолитстрой-Холдинг». Бронекатер был полностью занесен речным песком. Чтобы при подъеме не повредить судно, для плавучего крана, согласно предварительному расчету нагрузки, были изготовлены специальные стропы.

Этот корабль Волжской флотилии считался пропавшим с октября 1942 года, два года назад его случайно обнаружил дайвер-любитель. Исследователи истории речного флота выяснили, что это бронекатер БК-31, который погиб близ острова Голодный в дни Сталинградской битвы. На сегодняшний день известно, что в экипаже «плавучего танка», а именно так называли бронекатеры, состояло одиннадцать бойцов. Они до последнего вели бой. Предположительно капитаном корабля был 23-летний Павел Никитин. Чтобы идентифицировать останки, специалисты планируют провести генетическую экспертизу.

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