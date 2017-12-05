В Тракторозаводском районе Волгограда работы по благоустройству двух дворов были завершены. Реконструкция двух дворов по ул. Баумана 8-10 и 16 Тракторозаводского района проводилась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего на территории самого северного района города обновление в этом году получили шесть дворовых территорий.

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В ходе реконструкции во дворе по ул. Баумана, 8 было обновлено порядка 3 тысяч квадратных метров дорожного покрытия внутридомовых проездов и тротуаров, установлены 14 лавочек и урн, уличные фонари, оборудована детская площадка, вокруг которой установили новое ограждение протяженностью 270 погонных метров. В соседнем дворе по ул. Баумана, 16 заменено около двух тысяч изношенного дорожного полотна, установлены лавочки и урны и смонтирована новая сеть наружного освещения.

Как пояснила депутат Волгоградской городской думы по округу Ирина Фомина: “Неделю назад мы вместе с жителями посадили здесь деревья, а сегодня празднуем завершение всех работ. Такие мероприятия пройдут в каждом дворе, где ведутся работы по благоустройству. Очень важно, чтобы партийный проект по формированию комфортной городской среды и ее благоустройству продолжался, ведь он направлен на повышение качества жизни горожан и затрагивает интересы нескольких тысяч волгоградских семей”.

На этом приятные перемены во дворе не закончатся. В ближайшее время по просьбам жителей на территории начнется монтаж гимнастического городка. Установка спортивного комплекса в этом и ещё 36 дворах города стала возможной благодаря увеличению суммы экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур.