Оценить качество нового вида транспорта – электробуса – могут пассажиры троллейбусного маршрута №10 «Площадь им. Куйбышева – ул. им. Землячки». Ранее электробус тестировали на троллейбусном маршруте № 12. Те, кто успел на нем прокатиться, отметили, что у нового вида транспорта хорошая плавность хода, бесшумная работа и высокое качество системы климат-контроля. Теперь оценить возможности транспорта нового поколения смогут и жители Дзержинского района.

Напомним, «СитиРитм-12Е» вместимостью 90 человек получен от волжского производителя для оценки его технических характеристик на практике. В режиме опытной эксплуатации электробус приступил к обслуживанию волгоградцев две недели назад, за время работы на 12-м маршруте он перевез несколько тысяч горожан. С 1 декабря электробус будет курсировать по маршруту троллейбуса №10: на протяжении недели он будет выезжать из депо в 6.30. Первое отправление от остановки «Площадь имени Куйбышева» в 7.45. В следующие рейсы электробус от этой остановки отправится в 9.05, 11.25, 12.45,14.05, 15.25, 16.45. Отправление от остановки «Ул. им Землячки» – 7.05, 8.25, 9.45, 12.05, 13.25, 14.45, 16.05, 17.25.

Чтобы пассажиры на остановках не растерялись и быстрее могли сориентироваться при виде нового вида транспорта, корпус машины отмечен надписью «Электробус – троллейбус будущего». На маршруте действуют проездные на троллейбус.

Электробус марки «Волгабас» рассматривается в качество одного из вариантов для обновления троллейбусного парка МУП «Метроэлектротранс». Сегодня предприятие продолжает развиваться: так, по итогам двух конкурсных процедур определены поставщики 20 современных трамвайных вагонов нового поколения. В рамках системной работы по обновлению транспорта на муниципальных маршрутах город получит комфортабельные вагоны с двусторонним расположением дверей для линий скоростного трамвая СТ и СТ-2.

Электробус отвечает современным высоким требованиям к качеству пассажирских перевозок. Этот низкопольный транспорт оборудован откидной аппарелью и, таким образом, приспособлен к обслуживанию маломобильных групп населения. Образец, курсирующий по улицам Волгограда, оборудован системой климат-контроля, пассажиры отметили комфортный уровень температуры в салоне.

Плавность движения этого транспорта нового поколения обеспечивает инвертор управления асинхронным двигателем. В электробусе предусмотрена возможность оснащения модулями подключения к ГЛОНАСС, системой контроля проезда и учета перевозки пассажиров, видеонаблюдением, а также другими опциями, ставшими неотъемлемой частью общественного транспорта, обслуживающего на муниципальные маршруты Волгограда.

Принципиальное отличие электробуса от других видов общественного транспорта заключается в источнике питания. Это батареи, состоящие из последовательно соединенных герметичных литий-железофосфатных аккумуляторов. Они могут полностью зарядиться от промышленной электрической сети с напряжением 380 В в течение нескольких часов. Этого заряда, по данным завода-производителя, достаточно для преодоления электробусом более 200 км с учетом пассажирской нагрузки и постоянно включенной системой климат-контроля.