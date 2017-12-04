Новые остановочные павильоны было решено оснастить камерами видеонаблюдения. Это совместное решение администрации Волгограда и подрядной компании, которая берёт на себя дополнительные обязательства. Расширение перечня работ не отразится на стоимости контракта.

Напомним, что остановочные павильоны четырех районов будут обновлены уже в этом году. Работы по замене остановок ведутся на 86 объектах на пяти магистралях:- проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской.

Работы по обустройству остановок проводятся поэтапно, начиная от монтажа стального каркаса с устройством основания для тротуарного покрытия до оснащения современных павильонов электронными информационными табло с модулем GPS, датчиками освещенности и светодиодной подсветкой. Затем в павильонах установят скамьи с гранитным основанием и деревянными сиденьями и урны. Сегодня работы по реконструкции остановочных павильонов вышли на новый этап: рабочие приступили к монтажу стоек под электронные табло.

После завершения всех предусмотренных условиями контракта работ, включая благоустройство посадочных площадок, остановочные павильоны оснастят камерами видеонаблюдения.