Новые остановочные павильоны было решено оснастить камерами видеонаблюдения. Это совместное решение администрации Волгограда и подрядной компании, которая берёт на себя дополнительные обязательства. Расширение перечня работ не отразится на стоимости контракта.

Напомним, что остановочные павильоны четырех районов будут обновлены уже в этом году. Работы по замене остановок ведутся на 86 объектах на пяти магистралях:- проспектах им. В. И. Ленина и им. Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского, Рабоче-Крестьянской.

Работы по обустройству остановок проводятся поэтапно, начиная от монтажа стального каркаса с устройством основания для тротуарного покрытия до оснащения современных павильонов электронными информационными табло с модулем GPS, датчиками освещенности и светодиодной подсветкой. Затем в павильонах установят скамьи с гранитным основанием и деревянными сиденьями и урны. Сегодня работы по реконструкции остановочных павильонов вышли на новый этап: рабочие приступили к монтажу стоек под электронные табло.

После завершения всех предусмотренных условиями контракта работ, включая благоустройство посадочных площадок, остановочные павильоны оснастят камерами видеонаблюдения.

Новые остановочные павильоны оснастят видеонаблюдением Инфраструктура
Новые остановочные павильоны оснастят видеонаблюдением Инфраструктура
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