Уже скоро Новый год, а значит пришло время радовать ваших чад новогодними сюрпризами. Самым ожидаемым сюрпризом для многих детей под Новый год является встреча с главным зимним волшебником – Дедом Морозом. А где же с ним встретиться? Нет, в Великий Устюг ехать не нужно. С Дедом Морозом можно будет встретиться и в Волгограде.

Специально для маленьких волгоградцев в ТРЦ “Акварель” будут проходить “Новогодние ёлки”, во время которых можно будет увидеться с Дедом Морозом, который сможет вручить вашему ребенку подарок.

Когда: с 14:00 до 17:00 9, 16, 17, 23, 24 декабря 2017 г.

Где: ТРЦ «Акварель», вход Волга, центральный атриум, 1 этаж

Как работает: зарегистрируйте подарок, который вы заранее приобрели для вашего ребенка, у волшебных помощников – Снежинок, и Дед Мороз лично подарит его вашему малышу.

Ценный совет: Обязательно выучите с ребенком новогоднее стихотворение, чтобы рассказать его Деду Морозу.

Все подробности о мероприятиях смотрите в группе “Торговый центр / ТРЦ Акварель Волгоград” в ВКонтакте.