Светлана и Валерия Ясавнины Куклами из полимерной глины в смешанной технике мы стали заниматься относительно недавно, после посещения мастер-класса Алены Елисеевой. Идея делать разные игрушки по своему характеру и настроению настолько нам понравилась, что мы продолжили интересоваться куклами, различными материалами и новыми техниками. Возможность дать новой кукле образ, продумать костюм и даже небольшую историю – это очень захватывающий и творческий процесс. На сегодняшний день есть опыт выполнения бусшарнирной, каркасной куклы. Очень интересным и плодотворным оказался опыт с мишками Тэдди, выполненными из вискозы с опилочной набивкой. В них есть свое очарование и уют. Если куклы у нас получаются с разными настроениями – озорными, строгими, задумчивыми или мечтательными – то мишки неизменно добродушные и веселые. Страничка в ВКонтакте https://vk.com/id57872847 Инстаграм yasen3000 #историикукол2017 #выставкакукол #арт #куклыизполимернойглины #doll #dollarts #teddybear #handmadedoll #handmade #мишкитэдди #события_волгоград #ручнаяработа #участникиИК2017 @istoriikukol

