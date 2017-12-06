Впервые в Волгограде экспонируется выставка авторских кукол и игрушек “История кукол”, которая открылась в выставочном зале ДХШ №1 им. Федорова. Выставку в Волгограде организовали сотрудники волгоградской школы-студии «Мастерская чудес» Оксаны Муравьевой при поддержке депутатов городской Думы.

В экспозиции представлены около 100 работ волгоградских мастеров декоративно-прикладного творчества, выполненных в разных техниках. Каждая работа уникальна, мастера проделали долгую и кропотливую работу, чтобы создать всех этих чудесных кукол.

К примеру, мастера Валерия и Светлана Ясавнины представили на выставке десять своих работ: куклы из полимерной глины и медведи Тедди.

Посетители смогут сами оценить работу мастеров и полюбоваться на прекрасные игрушки. Помимо этого, гости узнают историю куклы, познакомятся с ее ролью в современном мире и даже попробуют себя в качестве кукольных дела мастеров. В рамках выставки пройдет несколько мастер-классов, на которых создавать кукол могут попробовать научиться и взрослые, и дети.

Интересной особенностью станет экспозиция игрушек в стиле «Тедди». Волгоградские мастерицы создают поистине коллекционные работы, исследуя и переосмысливая старинные образцы, разыскивая для игрушечных медвежат антикварный плюш и винтажную вискозу.

Выставка экспонируется в Волгоградском выставочном зале ДХШ №1 им. Федорова по адресу ул. Краснознаменская, 6 и продлится до 20 декабря с 10 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. Уточнить интересующие вопросы можно по тел. 8-919-799-08-15. Вход свободный.

Автор фото: Светлана Ясавнина