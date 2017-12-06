Впервые в Волгограде экспонируется выставка авторских кукол и игрушек “История кукол”, которая открылась в выставочном зале ДХШ №1 им. Федорова. Выставку в Волгограде организовали сотрудники волгоградской школы-студии «Мастерская чудес» Оксаны Муравьевой при поддержке депутатов городской Думы.
В экспозиции представлены около 100 работ волгоградских мастеров декоративно-прикладного творчества, выполненных в разных техниках. Каждая работа уникальна, мастера проделали долгую и кропотливую работу, чтобы создать всех этих чудесных кукол.
К примеру, мастера Валерия и Светлана Ясавнины представили на выставке десять своих работ: куклы из полимерной глины и медведи Тедди.
Светлана и Валерия Ясавнины Куклами из полимерной глины в смешанной технике мы стали заниматься относительно недавно, после посещения мастер-класса Алены Елисеевой. Идея делать разные игрушки по своему характеру и настроению настолько нам понравилась, что мы продолжили интересоваться куклами, различными материалами и новыми техниками. Возможность дать новой кукле образ, продумать костюм и даже небольшую историю – это очень захватывающий и творческий процесс. На сегодняшний день есть опыт выполнения бусшарнирной, каркасной куклы. Очень интересным и плодотворным оказался опыт с мишками Тэдди, выполненными из вискозы с опилочной набивкой. В них есть свое очарование и уют. Если куклы у нас получаются с разными настроениями – озорными, строгими, задумчивыми или мечтательными – то мишки неизменно добродушные и веселые. Страничка в ВКонтакте https://vk.com/id57872847 Инстаграм yasen3000 #историикукол2017 #выставкакукол #арт #куклыизполимернойглины #doll #dollarts #teddybear #handmadedoll #handmade #мишкитэдди #события_волгоград #ручнаяработа #участникиИК2017 @istoriikukol
Посетители смогут сами оценить работу мастеров и полюбоваться на прекрасные игрушки. Помимо этого, гости узнают историю куклы, познакомятся с ее ролью в современном мире и даже попробуют себя в качестве кукольных дела мастеров. В рамках выставки пройдет несколько мастер-классов, на которых создавать кукол могут попробовать научиться и взрослые, и дети.
Интересной особенностью станет экспозиция игрушек в стиле «Тедди». Волгоградские мастерицы создают поистине коллекционные работы, исследуя и переосмысливая старинные образцы, разыскивая для игрушечных медвежат антикварный плюш и винтажную вискозу.
Выставка экспонируется в Волгоградском выставочном зале ДХШ №1 им. Федорова по адресу ул. Краснознаменская, 6 и продлится до 20 декабря с 10 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. Уточнить интересующие вопросы можно по тел. 8-919-799-08-15. Вход свободный.
Автор фото: Светлана Ясавнина
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