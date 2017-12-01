На строящемся стадионе “Волгоград Арена” завершаются работы по окраске металлоконструкций. Работы по покраске будут проводиться в период с 1 по 20 декабря 2017 года. В указанный период жителям и гостям Волгограда рекомендуется воздержаться от парковки транспортных средств рядом со стадионом «Волгоград Арена» в границах улиц Батальонная, Чуйкова, проспект им. В.И. Ленина, прилегающих к ним проездов, набережной им. 62 Армии, а также в районе строительства объездной (рокадной) дороги напротив стадиона.

Лакокрасочные материалы прошли испытания в аккредитованной лаборатории ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области”. Используемая краска безопасна и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к подобным материалам.

АО «Стройтрансгаз» приносит свои извинения жителям и гостям города за доставленные неудобства.