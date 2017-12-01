В период с 4 по 6 декабря 2017 г. на базе Волгоградского государственного технического университета состоится форсайт-сессия «Университет в регионе», посвященная повышению эффективности взаимодействия между университетами и бизнесом в регионе.

Как сообщают организаторы мероприятия, в рамках трехдневной сессии будут решены вопросы взаимодействия между региональными университетами и бизнесом, выстроены стратегии проведения исследований и совместного заработка на высокотехнологичных продуктах, разработан набор мероприятий, решающих кадровый вопрос в регионе и определена инфраструктура совместного пользования.

Итогом мероприятия станет образ университета будущего, в котором будут учиться наши дети в 2022 году. Также, немаловажным итогом сессии может являться начало взаимовыгодного взаимодействия между вашей компанией и университетами региона.

Приглашенные эксперты и спикеры мероприятия – конструкторы сообществ практики Алексей Яцына и Елена Стасова (г. Москва).

Открытие состоится 4 декабря в 9:00 в конференц-зале ВолгГТУ (пр. Ленина, 28).

Подробная информация по телефонам:

+7(961)06830-20 Ольга (Регистрация),

+7(905)06426-01 Антон (Форсайт),

+7(927)53885-33 Наталья (Работа с партнерами),

+7(937)55-494-77 Сергей (Оргкомитет).

Форма регистрации доступна по ссылке: biznes-event.timepad.ru/event/621225.

Регистрация обязательна.

Мероприятие проводится при участии Администрации Волгоградской области, Волгоградского представительства Агентства стратегических инициатив и Волгоградского областного бизнес-инкубатора, при информационной поддержке комитета молодежной политики Волгоградской области.