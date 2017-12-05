К Новому году для волгоградцев уже подготовили развлекательно-праздничную программу, которая включает в себя более ста мероприятий. В праздничные дни жителей и гостей города ждут новогодние спектакли, концерты, интерактивные представления, танцевальные вечера и многое другое. Центром праздничных гуляний, как обычно, станет площадь Павших борцов у главной елки Волгограда.

Впервые в рамках празднования новогодних и рождественских праздников уже 28 декабря для детей и взрослых распахнет двери резиденция Деда Мороза. В течение всех новогодних дней (до 7 января) в парке «Комсомольский сад» будут звучать всеми любимые музыкальные мелодии. Волгоградцы смогут посетить резиденцию всей семьей, каждому найдется занятие по душе. Гостей будет встречать «Лавка вкусных чудес», где можно отведать горячего чая со свежей выпечкой. Здесь же состоятся театрализованные представления и шоу-программы по мотивам известных мультипликационных и художественных фильмов. Все желающие также примут участие в мастер-классах «Снежный вернисаж», «Новогодний сувенир», «Новогодняя лаборатория танца».

В ночь с 31 декабря на 1 января главные новогодние гуляния развернутся по традиции на площади Павших борцов возле нарядно украшенной двадцатиметровой ели.

3 января по улице Мира пройдет Парад зимней сказки, в котором примут участие команды всех 8 районов города. Праздничная колонна горожан, одетых в нарядные тематические костюмы, будет двигаться до площади Павших борцов, парад завершится ярким новогодним концертом.

В первые дни нового года запланировано также проведение креативного фестиваля «Чудо-сани», Рождественских спортивных игр, фестиваля «Арт-елка».

Кроме того, в каждом районе Волгограда пройдут десятки новогодних мероприятий. Среди них – парад сказочных персонажей, новогодние хороводы, благотворительные елки, Рождественские фестивали. Дед Мороз и Снегурочка пригласят горожан на танцевальные вечера и новогодние елки, проведут театрализованные игровые программы.

Народные гуляния и новогодние посиделки пройдут и в отдаленных поселках, на территориях ТОС.

Разнообразные праздничные мероприятия на любой вкус будут организованы в центрах культуры и досуга, на открытых площадках, в парках и скверах. Среди них – «Новогодние огоньки», конкурсы гитаристов, праздники двора, интерактивные шоу, дискотеки, благотворительные акции, балы-маскарады и многое другое.

Подробная программа праздничных новогодних мероприятий будет размещена позднее.