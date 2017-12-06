Жители региона смогут позвонить на телефон “прямой линии” и сообщить о коррупционных злоупотреблениях. “Прямая линия” для обращений будет работать 8 декабря в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, «Прямая линия» приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, который, как известно, провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и отмечается во всем мире 9 декабря с 2004 года.

В пятницу, 8 декабря, с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.30 любой позвонивший на номер (8442) 35-31-22 сможет сообщить о фактах коррупции среди госслужащих облкомприроды. По этому же номеру можно будет получить информацию по вопросам антикоррупционного просвещения в рамках деятельности природоохранного ведомства. Напомним, при обращении на телефон необходимо представиться и сообщить свои контактные данные, чтобы в случае необходимости сотрудники комитета могли направить письменный ответ в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Для сведения: все обращения, поступившие на «горячую линию», будут записываться в автоматическом режиме.