Свежие овощи и фрукты ежедневно пользуются огромным спросом. Без них не обойтись, потому что они являются источниками витаминов и непременно присутствуют на новогоднем столе. Как закупить все необходимое и при том сэкономить? Готовиться к праздничному застолью большинство горожан начинает заранее, поэтому редакция «Живого Волгограда» уже сейчас посетила несколько популярных магазинов города, чтобы сравнить цены и узнать, где фрукты и овощи дешевле. В этом году исследование мы начали с распространенных магазинов в шаговой доступности, поэтому магазины «СуперМан» и «Зельгрос» не попали в список. Рынки мы также не посещали. По просьбам читателей, в список добавлены грейпфрут, лимон и груша. В таблицах все цены указаны за килограмм.
ОКЕЙ
Когда мы были в гипермаркете «Окей», действовала акция на апельсины (без акции 99,90 руб.) и груши (без акции 169 руб.).
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|134,00
|60,70
|76,99
|79,90
|49,90
|109,00
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|12,70
|12,49
|9,49
|129,00
|14,00
|109,00
Пятерочка
На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала скидочная акция на лимоны. Без акции лимоны стоят 114 рублей за килограмм. Огурцов на развес также не оказалось. Поштучно огурцы стоят по 39,90 рублей.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|109,90
|69,90
|79,90
|82,90
|65,90
|99,90
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|26,90
|13,90
|8,90
|94,20
|14,90
|–
РАДЕЖ
Товары по выгодной цене в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. А вот огурцов на развес не оказалось, поэтому мы не вносим их в таблицу. Зато можно приобрести нужное количество огурцов по 49,99 рублей за штуку.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|129,99
|69,99
|79,99
|79,99
|67,99
|89,99
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|15,99
|14,99
|13,99
|129,99
|16,99
|–
МАГНИТ СЕМЕЙНЫЙ
«Магнит» – одна из самых распространенных розничных сетей города, там также можно найти все необходимое.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|71,90
|67,80
|68,90
|83,30
|55,90
|82,99
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|13,50
|9,90
|10,50
|107,90
|14,90
|109,90
ПОКУПОЧКА
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости. Все цены заканчиваются на 99 копеек.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|119,99
|66,99
|54,99
|99,99
|57,99
|89,99
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|13,99
|10,99
|11,99
|119,99
|16,99
|119,99
АШАН
В Волгограде два гипермаркета «Ашан». Выбор продуктов питания огромный, в таблицу внесены цены самых дешевых сортов каждого продукта.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|77,30
|70,50
|47,50
|75,90
|49,80
|99,00
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|12,36
|11,50
|10,50
|105,00
|11,90
|120,80
Лента
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте.
|Груши
|Мандарины
|Яблоки
|Грейпфруты
|Апельсины
|Лимоны
|92,69
|68,09
|47,49
|59,89
|49,89
|88,39
|Морковь
|Лук репчатый
|Капуста
|Томат
|Картофель
|Огурцы
|19,99
|9,79
|8,89
|88,19
|39,59
|79,79
Так где же дешевле?
Теперь мы знаем цены в тех магазинах, в которых побывали. А теперь пришло время их сравнить. Для удобства мы разместили каждый овощ и фрукт в индивидуальном окошке, щелкайте на их названия и сможете просмотреть таблицу сравнения цен.
Лимон
В «Магните» самые дешевые лимоны, а в «Окее» самые дорогие.
ОГУРЦЫ
На развес в «Ленте» – самые дешевые огурцы. Самые дорогие – в «Ашане». В «Пятерочке» и «Радеже» огурцов на развес не было.
КАРТОФЕЛЬ
В «Ашане» самый дешевый картофель, самый дорогой – в «Ленте».
ТОМАТ
Томаты. Томаты в «Ленте» дешевле всего, а самые дорогие – в «Радеже».
КАПУСТА
Дешевле покупать капусту в «Ленте» и «Пятерочке», в «Радеже» – самая дорогая капуста.
ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Самый дорогой лук – в «Радеже». В «Ленте» и «Магните» он примерно по одинаковой недорогой цене.
МОРКОВЬ
Морковь дешевле покупать в «Ашане» или «Окее», а дороже в «Пятерочке».
АПЕЛЬСИНЫ
В «Ашане» и «Ленте» почти совпали цены, на апельсины. Ну а самые дорогие апельсины – в «Радеже».
ГРЕЙПФРУТЫ
Самый недорогой грейпфрут можно купить в гипермаркете «Лента», в «Покупочке» они самые дорогие.
ЯБЛОКИ
В «Ашане» и «Ленте» цены на яблоки самые низкие (почти одинаковые), а самые дорогие в «Радеже» и «Пятерочке».
Мандарины
Подешевле мандарины можно взять в «Окее», в «Ашане» они самые дорогие.
Груши
Самые дешевые груши можно приобрести в «Магните», самые дорогие в «Окее».
Мы сравнили цены в семи магазинах города. Где все-таки приобретать продукты – выбор остается за вами. В следующей публикации мы рассмотрим цены еще на некоторые продукты.
Замер цен произведен 02.12.2017.
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