Свежие овощи и фрукты ежедневно пользуются огромным спросом. Без них не обойтись, потому что они являются источниками витаминов и непременно присутствуют на новогоднем столе. Как закупить все необходимое и при том сэкономить? Готовиться к праздничному застолью большинство горожан начинает заранее, поэтому редакция «Живого Волгограда» уже сейчас посетила несколько популярных магазинов города, чтобы сравнить цены и узнать, где фрукты и овощи дешевле. В этом году исследование мы начали с распространенных магазинов в шаговой доступности, поэтому магазины «СуперМан» и «Зельгрос» не попали в список. Рынки мы также не посещали. По просьбам читателей, в список добавлены грейпфрут, лимон и груша. В таблицах все цены указаны за килограмм.