Абоненты Волгоградской области могут получить бесплатную услугу по техническому обслуживанию газового оборудования. «Газпром межрегионгаз Волгоград» объявил о старте акции «Безопасность в каждый дом»*, в рамках которой абоненты смогут получить возможность провести техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (ТО ВД(ВК)ГО) бесплатно.

Акция проводится совместно с ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз». Победители получат сертификат на одно бесплатное обслуживание в рамках заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в 2018 году.

Для участия в акции необходимо до 10 декабря 2017г. любым удобным для Вас способом оплатить квитанцию за ноябрь 2017 года в полном объеме (верхний и нижний платежный документ).

Участником акции может стать любой абонент, имеющий действующий договор о ТО ВД(ВК)ГО со специализированной организацией ООО «Газпром газораспределение Волгоград» или АО «Волгоградгоргаз», или направивший заявку на заключение такого договора до 10.12.2017г. включительно.

Подробные условия акции опубликованы на официальном сайте компании www.34regiongaz.ru.

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* Не является публичной офертой. Акция проводится на территории Волгоградской области в период с 27.11.2017г. по 20.01.2018г.