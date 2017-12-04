Сегодня у нас на обзоре ультрабюджетный смартфон –  Fly FS524 Knockout. По заявлению производителя, устройство с громким названием призвано доказать, что доступный смартфон может сочетать в себе основные характеристики современного и привлекательного девайса.

Слово «Knockout» с английского, прежде всего, переводится как «нокаут». Но оно имеет и ряд других дополнительных значений, два из которых – «ошеломительный успех» и «поражение». Давайте вместе внимательно изучим смартфон и разберёмся, что из себя представляет Knockout от компании Fly: успех или поражение?

Упаковка и комплектация

Упаковка из качественного матового картона синего и белого цветов выполнена в стиле спичечного коробка с выдвижной частью. На лицевой стороне коробки расположились логотип компании и название смартфона, на обратной – краткие характеристики устройства и информация о производителе.

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Внутри упаковки нас ожидает стандартная комплектация:

  • Смартфон
  • Кабель для зарядки и синхронизации micro-USB
  • Сетевой адаптер питания
  • Простенькая гарнитура
  • Инструкция
  • Гарантийный талон

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Технические характеристики

Цвет: красный и чёрный
Материалы корпуса: пластик и стекло
Экран: цветной TN, сенсорный, мультитач, емкостный, 854×480, 5 дюйм.
Процессор: Четырёхядерный Spreadtrum SC9832, 1450 МГц
Оперативная память: 1 Гб
Объем встроенной памяти: 8 Гб
Поддержка карт памяти: объемом до 64 Гб
Основная камера: 5 МП, вспышка, видео 1920×1080  с частотой 30 кадров/сек.
Фронтальная камера: 0.3 млн пикс
Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE
Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB
Навигация: GPS
Ёмкость аккумулятора: 2000 мА⋅ч
Вес: 167 г
Габариты: 72.4x145x9.7 мм
Особенности: LTE и цена
Кол-во SIM-карт: 2
Версия операционной системы: Android 7.0

 

Дизайн и эргономика

Внешне Fly FS524 Knockout представляет из себя классический смартфон со скругленными углами и слегка изогнутым по краям 2.5D стеклом.

Левая и нижняя грани смартфона – пустые. На правой стороне девайса находится качелька управления громкостью, а чуть выше расположена кнопка питания, что немного непривычно. На верхней грани устройства расположены разъем для наушников 3.5 мм и стандартный micro-USB.

На лицевой панели находятся фронтальная камера, разговорный динамик и пятидюймовый дисплей с довольно большими рамками. В левом верхнем углу съёмной задней крышки инженеры разместили модуль основной камеры и светодиодную вспышку. Чуть ниже расположился логотип компании «Fly».

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Под пластиковой крышкой находится съёмный аккумулятор, два слота под сим-карты (micro SIM+nano SIM) и слот для карты памяти объемом до 64 Гб.

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Тактильные ощущения приятные. Палец хорошо скользит по экрану. Качество сборки за такую цену тоже на высоте. Чтобы корпус смартфона начал скрипеть, нужно приложить довольно приличные усилия, сдавливая устройство в руках.

Дисплей

Смартфон обладает дисплеем с диагональю 5 дюймов и разрешением 854×480. Плотность пикселей составляет 196 PPI (число пикселей на дюйм). Мультитач, к сожалению, воспринимает только два одновременных касания.

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Углы обзора и цветопередача оставляют желать лучшего. В настройках можно отрегулировать лишь яркость экрана. Возможность регулировки баланса белого, контрастности и насыщенности изображения отсутствуют.

Интерфейс

Fly FS524 Knockout функционирует на базе операционной системы Android 7.0 Nougat. Оболочкой служит Yandex Launcher, который отличается минималистичным оформлением в стиле голого Android и наличием рекомендаций по установке полезных приложений. Также, в Лаунчере присутствуют сортировка приложений по категориям, персональная лента интересных публикаций и уведомления на значках приложений.Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Связь

Главной особенностью ультрабюджетного Knockout является поддержка LTE 4G сетей, что позволяет получать данные со скоростью до 150 Мб/секунду. Диапазон поддерживаемых частот: 800, 1800, 2600 МГц.

Звук

Смартфон не отличается сверхкачественным и громким звуком из основного динамика, но и совсем плохим его тоже не назовёшь. Вспоминая цену устройства, приятно отмечаешь, что динамик не шипит и не дребезжит на любом уровне громкости. Разговорный динамик радует приличной слышимостью.

Что касается звука наушников, идущих в комплекте, то лично для меня он критически плох. Но с более дорогими и качественными наушниками звучание становится чётким и проработанным.

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Fly FS524 Knockout способен воспроизводить аудио следующих форматов: MP3, AAC, WAV, WMA. Стоит отметить наличие встроенного FM-радио.

Производительность

Требовать от сверхбюджетного смартфона высокой производительности было бы неразумно. Ведь его главная задача – плавная работа интерфейса, офисных приложений и браузера. С этим четырёхядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1450 МГц в паре с 1 Гб оперативной памяти справляется на твёрдую “четверку”. Что же касается игр, то поиграть удастся только в самые нетребовательные из них, что вполне ожидаемо.

Результаты в синтетических тестах:

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Камеры

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Fly FS524 Knockout обладает 5-мегапиксельным основным модулем с фиксированным фокусом и 0,3 МП фронтальным. Как вы уже поняли, камеры здесь рассчитаны на самые простые задачи, такие как: видеозвонки, фото документов и т.п. Для мобильной фотографии они точно не подойдут, так как даже днём качество оставляет желать лучшего.

Примеры фото (день/ночь):

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии
Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии

Тест на шумы:

Примеры видео (день/ночь):

Автономность

За автономность Knockout отвечает съёмный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2000 мА⋅ч. Заявленное время работы в режиме разговора – 8 часов, в режиме ожидания – 160 часов.

Fly FS524 Knockout – функциональный ультрабюджетник с LTE ☆ Обзоры Технологии Итог

Учитывая все плюсы, минусы и стоимость смартфона, которая варьируется от 3660 рублей до 4660 рублей, Fly FS524 Knockout определённо можно назвать хорошим ультрабюджетником. Он точно подойдёт для тех, кому нужен дешёвый и качественный сертифицированный аппарат с 4g интернетом или запасной смартфон, который не жалко разбить или потерять.

 

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