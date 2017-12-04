Сегодня у нас на обзоре ультрабюджетный смартфон – Fly FS524 Knockout. По заявлению производителя, устройство с громким названием призвано доказать, что доступный смартфон может сочетать в себе основные характеристики современного и привлекательного девайса.

Слово «Knockout» с английского, прежде всего, переводится как «нокаут». Но оно имеет и ряд других дополнительных значений, два из которых – «ошеломительный успех» и «поражение». Давайте вместе внимательно изучим смартфон и разберёмся, что из себя представляет Knockout от компании Fly: успех или поражение?

Упаковка и комплектация

Упаковка из качественного матового картона синего и белого цветов выполнена в стиле спичечного коробка с выдвижной частью. На лицевой стороне коробки расположились логотип компании и название смартфона, на обратной – краткие характеристики устройства и информация о производителе.

Внутри упаковки нас ожидает стандартная комплектация:

Смартфон

Кабель для зарядки и синхронизации micro-USB

Сетевой адаптер питания

Простенькая гарнитура

Инструкция

Гарантийный талон

Технические характеристики

Цвет: красный и чёрный Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: цветной TN, сенсорный, мультитач, емкостный, 854×480, 5 дюйм. Процессор: Четырёхядерный Spreadtrum SC9832, 1450 МГц Оперативная память: 1 Гб Объем встроенной памяти: 8 Гб Поддержка карт памяти: объемом до 64 Гб Основная камера: 5 МП, вспышка, видео 1920×1080 с частотой 30 кадров/сек. Фронтальная камера: 0.3 млн пикс Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 2000 мА⋅ч Вес: 167 г Габариты: 72.4x145x9.7 мм Особенности: LTE и цена Кол-во SIM-карт: 2 Версия операционной системы: Android 7.0

Дизайн и эргономика

Внешне Fly FS524 Knockout представляет из себя классический смартфон со скругленными углами и слегка изогнутым по краям 2.5D стеклом.

Левая и нижняя грани смартфона – пустые. На правой стороне девайса находится качелька управления громкостью, а чуть выше расположена кнопка питания, что немного непривычно. На верхней грани устройства расположены разъем для наушников 3.5 мм и стандартный micro-USB.

На лицевой панели находятся фронтальная камера, разговорный динамик и пятидюймовый дисплей с довольно большими рамками. В левом верхнем углу съёмной задней крышки инженеры разместили модуль основной камеры и светодиодную вспышку. Чуть ниже расположился логотип компании «Fly».

Под пластиковой крышкой находится съёмный аккумулятор, два слота под сим-карты (micro SIM+nano SIM) и слот для карты памяти объемом до 64 Гб.

Тактильные ощущения приятные. Палец хорошо скользит по экрану. Качество сборки за такую цену тоже на высоте. Чтобы корпус смартфона начал скрипеть, нужно приложить довольно приличные усилия, сдавливая устройство в руках.

Дисплей

Смартфон обладает дисплеем с диагональю 5 дюймов и разрешением 854×480. Плотность пикселей составляет 196 PPI (число пикселей на дюйм). Мультитач, к сожалению, воспринимает только два одновременных касания.

Углы обзора и цветопередача оставляют желать лучшего. В настройках можно отрегулировать лишь яркость экрана. Возможность регулировки баланса белого, контрастности и насыщенности изображения отсутствуют.

Интерфейс

Fly FS524 Knockout функционирует на базе операционной системы Android 7.0 Nougat. Оболочкой служит Yandex Launcher, который отличается минималистичным оформлением в стиле голого Android и наличием рекомендаций по установке полезных приложений. Также, в Лаунчере присутствуют сортировка приложений по категориям, персональная лента интересных публикаций и уведомления на значках приложений.

Связь

Главной особенностью ультрабюджетного Knockout является поддержка LTE 4G сетей, что позволяет получать данные со скоростью до 150 Мб/секунду. Диапазон поддерживаемых частот: 800, 1800, 2600 МГц.

Звук

Смартфон не отличается сверхкачественным и громким звуком из основного динамика, но и совсем плохим его тоже не назовёшь. Вспоминая цену устройства, приятно отмечаешь, что динамик не шипит и не дребезжит на любом уровне громкости. Разговорный динамик радует приличной слышимостью.

Что касается звука наушников, идущих в комплекте, то лично для меня он критически плох. Но с более дорогими и качественными наушниками звучание становится чётким и проработанным.

Fly FS524 Knockout способен воспроизводить аудио следующих форматов: MP3, AAC, WAV, WMA. Стоит отметить наличие встроенного FM-радио.

Производительность

Требовать от сверхбюджетного смартфона высокой производительности было бы неразумно. Ведь его главная задача – плавная работа интерфейса, офисных приложений и браузера. С этим четырёхядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1450 МГц в паре с 1 Гб оперативной памяти справляется на твёрдую “четверку”. Что же касается игр, то поиграть удастся только в самые нетребовательные из них, что вполне ожидаемо.

Результаты в синтетических тестах:

Камеры

Fly FS524 Knockout обладает 5-мегапиксельным основным модулем с фиксированным фокусом и 0,3 МП фронтальным. Как вы уже поняли, камеры здесь рассчитаны на самые простые задачи, такие как: видеозвонки, фото документов и т.п. Для мобильной фотографии они точно не подойдут, так как даже днём качество оставляет желать лучшего.

Примеры фото (день/ночь):

Тест на шумы:

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Примеры видео (день/ночь):

Автономность

За автономность Knockout отвечает съёмный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 2000 мА⋅ч. Заявленное время работы в режиме разговора – 8 часов, в режиме ожидания – 160 часов.

Итог

Учитывая все плюсы, минусы и стоимость смартфона, которая варьируется от 3660 рублей до 4660 рублей, Fly FS524 Knockout определённо можно назвать хорошим ультрабюджетником. Он точно подойдёт для тех, кому нужен дешёвый и качественный сертифицированный аппарат с 4g интернетом или запасной смартфон, который не жалко разбить или потерять.