В начале ноября стартовал всероссийский проект “Путешествие Деда Мороза”, в рамках которого Дед Мороз из Великого Устюга навестит 29 городов России. В каждом городе главный Дед Мороз страны посетит социальные учреждения и детские больницы, многодетные и малообеспеченные семьи, а также проведет различные мероприятия для населения городов. Проект финиширует 29 декабря на Казанском вокзале Москвы. Завершится его путешествие в Москве участием в главной ёлке страны.

Путешествие Деда Мороза началось 2 ноября с железнодорожного вокзала Владивосток. За время путешествия Дед Мороз объедет крупнейшие города страны: Иркутск, Красноярск, Томск, Кемерово, Барнаул, Новосибирск, Омск, Великий Устюг, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Ижевск, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Тула, Калининград, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Ярославль. Для реализации проекта холдингом “РЖД” выделены специальные вагоны: багажный (для перевозки подарков) и пассажирский купейный (для Деда Мороза и его команды), которые будут включаться в составы поездов дальнего следования.

Генеральным партнером путешествия в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с всероссийским Дедом Морозом и командой НТВ примут участие во всех городских мероприятиях. Другим партнером “Путешествия Деда Мороза” выступило ОАО «РЖД». Компания будет помогать в организации передвижения команды Деда Мороза по стране, а также участвовать в мероприятиях, проводимых в городах, и оказывать содействие большой новогодней акции.

Как подчеркнул директор по пассажирским перевозкам ОАО “РЖД” Дмитрий Пегов, для холдинга “РЖД” это очень важный и значимый проект, и, объединяя страну от Владивостока до Калининграда, российские железные дороги помогут Деду Морозу исполнить желания детей, сделав Новый год для них по-настоящему волшебным праздником.

Основная цель проекта – исполнение заветных желаний тех, кому особенно важна встреча с великим волшебником: детей с особенностями развития и здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, а также ребят из многодетных семей.

В Волгограде Дед Мороз побывает 10 и 11 декабря. 10 декабря в 13:00 Дед Мороз встретится со всеми желающими на верхней террасе набережной им. 62-й Армии у фонтана «Искусство». 11 декабря волшебная команда сначала посетит Волгоградскую школу-интернат №5, затем Дед Мороз даст пресс-конференцию в РИАЦе, после чего съёмочная группа отправится в Волжский, где посетит Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вдохновение» и реабилитационный центр «Надежда».