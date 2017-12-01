Наконец-то о жителях Красноармейского района подумали и продлили автобусный маршрут №2 до кинотеатра “Юбилейный”. Начиная с 1 декабря, автобус №2 будет ходить от железнодорожного вокзала до кинотеатра «Юбилейный» в Красноармейском районе.

​До настоящего времени конечной остановкой автобусного маршрута № 2 была ул. Тополевая в Кировском районе. Решение о переносе границы маршрута принято исходя из потребностей горожан и с учетом данных о пассажиропотоке. Также на маршруте будет увеличено количество подвижного состава почти на треть.

Теперь на маршруте №2 задействовано 30 автобусов большой вместимости от МУП «ВПАТП №7». Это поможет жителям района с комфортом добираться на работу, в центр города, где сосредоточены государственные и муниципальные учреждения, вузы и другие организации, на железнодорожный вокзал, и при этом экономить на проезде благодаря возможности безналичной системы оплаты.

Первый рейс от к/т «Юбилейный» в будни стартует в 4:45. От железнодорожного вокзала – в 6:25. Интервал движения по будням составит в среднем 7:13 минут. В вечерние часы, после 19:00, интервал будет увеличиваться. Последний рейс из Красноармейского района намечен на 20:20, от вокзала – 22:00.