Автобусные маршруты №2 и №77 начали работать по единому расписанию. Новый единый график разработан таким образом, что интервал движения между подвижным составом обоих направлений теперь составляет в часы пик 3-4 минуты. Востребованные муниципальные направления общественного транспорта связывают Красноармейский район с центром города и Дзержинским районом.

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Напомним, что с 1 декабря автобусный маршрут №2 начал курсировать от железнодорожного вокзала до кинотеатра «Юбилейный». Одновременно с продлением маршрута почти на треть увеличено количество подвижного состава – на маршруте №2 задействовано 30 автобусов большой вместимости от МУП «ВПАТП №7».

Не менее востребованный автобусный маршрут №77 следует от кинотеатра «Юбилейный» до ТРЦ «Комсомолл». На линии работают 33 комфортабельных автобуса. Таким образом, еще 63 комфортабельных автобуса большой вместимости стали курсировать по единому расписанию.

Выход нового транспорта на востребованные волгоградцами маршруты, нормализация интервала движения и создание комфортных условий для пассажиров обеспечило возрождение муниципального транспортного предприятия. В течение последних трех лет муниципальное предприятие обновило свой подвижной состав более чем на 80%. Сегодня МУП «ВПАТП №7» ежедневно выпускает на линии порядка 190 единиц транспорта большой и средней вместимости.