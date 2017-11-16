И вновь ботанический сад порадует жителей региона самым ярким и красочным мероприятием, которое пройдет в эти хмурые осенние дни. Уже в скором времени в волжском Дворце творчества детей и молодежи состоится флористический фестиваль “Бал хризантем”.

“Бал хризантем” каждый год проводится в то время, когда в ботаническом саду идет обильное цветение этих растений. На сегодняшний день выращивается около 70 сортов хризантем. Все это разнообразие будет представлено на празднике.

Мероприятие состоится 23 ноября. Помимо выставки цветов, в рамках мероприятия состоится VI областной фестиваль-конкурс флористики «Цветочная мозаика», будут подведены итоги детских конкурсов рисунков и фотографий, а флористами порадуют гостей изготовлением платьев из цветов. Завершится праздник ярким выступлением юных балерин в цветочных платьях и фотосессией с моделями.

Тех, кто не сможет принять участие в празднике, ботанический сад приглашает в оранжерею. В ближайшую субботу, 18 ноября, его сотрудники проведут серию экскурсий, на которых познакомят гостей с многообразием сортов и форм хризантем.