Волгоградцев приглашают на встречу с представителями «Казачьего центра государственной службы» г. Волгограда, которая будет проходить в Волгоградской областной библиотеке для молодежи.

В рамках встречи гости смогут узнать, что же такое казачество и как в Волгоградской области возрождают казачьи традиции. Представители казачьего центра ответят на все эти вопросы, познакомят с боевыми традициями казаков, расскажут о потрясающем искусстве – джигитовке. Участники встречи станут свидетелями рукопашного боя, уникального владения казачьей шашкой, метания ножей в мишень и озорного казачьего пляса.

Встреча состоится 17 ноября в 12:40, приглашаются все желающие.