Специалисты АО «Стройтрансгаз» завершили прошивку футбольного поля стадиона “Волгоград Арена”, который возводится к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Поле в 8 тыс. кв. м. было прошито полимерным волокном. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна, что практически на 8 тыс. км больше, чем длина экватора Земли. Разработанная в Нидерландах технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами.

Также на стадионе уже проходят испытания системы подогрева поля. Для этой системы в основании игровой площадки на глубине 25 см было проложено 30 км труб, которые будут обеспечивать необходимый температурный режим в корневом слое газона. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Это позволяет оперативно регулировать интенсивность подачи тепла в случае, если температура отклоняется от оптимального для роста травы значения. Системы обогрева, полива, дренажа и аэрации позволят обеспечить и сохранить качество натурального газона на высоком уровне при любых климатических условиях.

Теперь специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к «зимовке»: стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию и подсветку поля при помощи системы искусственного освещения Stadium Grow Lightning Concept. После завершения мероприятий поле будет постепенно отключено от всех систем для естественного биологического отдыха травы в зимний период.

Параллельно на «Волгоград Арене» ведется монтаж мембраны покрытия козырька, инженерных систем и оборудования, окраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы, а также благоустройство территории. На трибунах стадиона смонтировано более 33 000 зрительских кресел.

фото АО «Стройтрансгаз» фото АО «Стройтрансгаз» фото АО «Стройтрансгаз»