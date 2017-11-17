Специалисты АО «Стройтрансгаз» завершили прошивку футбольного поля стадиона “Волгоград Арена”, который возводится к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Поле в 8 тыс. кв. м. было прошито полимерным волокном. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна, что практически на 8 тыс. км больше, чем длина экватора Земли. Разработанная в Нидерландах технология прошивки позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами.

Также на стадионе уже проходят испытания системы подогрева поля. Для этой системы в основании игровой площадки на глубине 25 см было проложено 30 км труб, которые будут обеспечивать необходимый температурный режим в корневом слое газона. В основание поля встроены специальные датчики, при помощи которых агрономы осуществляют постоянный мониторинг температуры корневого слоя. Это позволяет оперативно регулировать интенсивность подачи тепла в случае, если температура отклоняется от оптимального для роста травы значения. Системы обогрева, полива, дренажа и аэрации позволят обеспечить и сохранить качество натурального газона на высоком уровне при любых климатических условиях.

Теперь специалистам предстоит выполнить комплекс мероприятий по уходу за газоном, чтобы подготовить его к «зимовке»: стрижку, внесение минеральных удобрений, аэрацию и подсветку поля при помощи системы искусственного освещения Stadium Grow Lightning Concept. После завершения мероприятий поле будет постепенно отключено от всех систем для естественного биологического отдыха травы в зимний период.

Параллельно на «Волгоград Арене» ведется монтаж мембраны покрытия козырька, инженерных систем и оборудования, окраска металлоконструкций, выполняются внутренние отделочные работы, а также благоустройство территории. На трибунах стадиона смонтировано более 33 000 зрительских кресел.

Завершилась прошивка футбольного поля стадиона "Волгоград Арена" Инфраструктура
фото АО «Стройтрансгаз»
Завершилась прошивка футбольного поля стадиона "Волгоград Арена" Инфраструктура
фото АО «Стройтрансгаз»
Завершилась прошивка футбольного поля стадиона "Волгоград Арена" Инфраструктура
фото АО «Стройтрансгаз»
Завершилась прошивка футбольного поля стадиона "Волгоград Арена" Инфраструктура
фото АО «Стройтрансгаз»
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