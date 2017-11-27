На Второй продольной магистрали завершены работы по комплексному восстановлению дорожного полотна в границах Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, движение по автомагистрали было открыто на днях. Объект был принят руководителями автодорожной отрасли Волгограда.

В рамках комплексного ремонта на участке было восстановлено дорожное полотно протяженностью более 7 км. На первом участке трассы от ул. Лермонтова до ул. Ополченской подрядная организация обновила более 92 тыс. кв. метров покрытия. Еще 45 тыс. кв. метров составила площадь полотна на ул. Ополченской в границах от ул. Еременко до пр. Ленина. На объекте также восстановлено более 15 тыс. кв. метров пешеходных дорожек. Устройство тротуаров выполнялось по обе стороны проезда. Кроме того, проведены промывка ливневой канализации, наращивание горловин колодцев с заменой люков и ливнеприёмников.

Руководитель департамента дорожного хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов отметил: “Вторая Продольная более 20 лет не видела капитального ремонта, объект находился в очень запущенном состоянии. Благодаря поддержке федерального центра, в этом году здесь был организован полный комплекс работ по обновлению магистрали. На всех этапах восстановления со стороны заказчика проводился постоянный мониторинг качества и проводимых работ. Проверки – как со стороны заказчика, так и со стороны общественности – подтвердили, что такой подход обеспечивает надежное качество и долговечность новой дороги”.

Впервые за последние годы волгоградские дорожники ушли от практики ямочного ремонта и восстановления дорог картами, перейдя к полной замене дорожного полотна по всей ширине и большими участками. После удаления изношенного покрытия методом холодного фрезерования дорожная организация выполняет устройство нижнего выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и затем – укладку верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона – современного износостойкого материала с высокопрочным щебнем. Использование данной технологии позволяет продлить срок службы дорожной одежды.