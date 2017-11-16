Волгоградцев призывают помочь выявить места распространения и потребления наркотиков, приняв участие в антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Это уже второй этап акции, которая проходит в нашем регионе. В акции принимают участие активисты молодежного антинаркотического движения региона.

Акция продлится до 25 ноября, за это время участники постараются привлечь внимание граждан к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В рамках акции молодежи региона напомнят номера, позвонив по которым волгоградцы смогут не только анонимно сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотиков, но и получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, высказать свои пожелания и предложения по организации антинаркотической работы.

30-44-44 – ГУ МВД России по Волгоградской области;

36-82-44 – ГБУЗ «Волгоградская областная наркологическая больница»;

74-38-15 – ГБУЗ «Волгоградский областной клинический наркологический диспансер»;

72-38-45 – ГБУЗ «Волгоградский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»;

98-33-53 – некоммерческое партнерство Волгоградского реабилитационного центра «Альтернатива»;

50-50-23 – некоммерческий фонд «Здоровое поколение».



Также, в рамках акции активисты совершат рейды по районам Волгограда и выявят здания, на которых размещена незаконная реклама наркотических средств и ликвидирует их совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области и некоммерческого фонда «Здоровое поколение».

Отметим, активисты молодежного антинаркотического движения ведут систематическую работу по профилактике употребления наркотических веществ в молодежной среде.