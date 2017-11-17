В эти выходные Волгоградский регион будет отмечать 75-летие начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. В честь этого события пройдет множество праздничных мероприятий, центром которых в этот раз станет не только Волгоград, но и Калач-на-Дону.

Так, 19 ноября на набережной у бронекатера БК 13 волгоградцев и гостей города-героя ждет обширная праздничная программа: концерт, силовые соревнования и солдатская каша. Гости праздника увидят также световую инсталляцию моста через Волгу и красочный фейерверк. Начало – в 16:30.

В этот день на набережной возле памятника речникам Волжской флотилии для волгоградцев выступят лучшие творческие коллективы Волгограда, будут работать интерактивные площадки. Взрослых и детей ждет угощение – солдатская каша из полевой кухни.

В этот же день и накануне праздника во всех районах города запланированы встречи с ветеранами, праздничные концерты и литературные вечера. К мемориалам и обелискам в память о павших защитниках Сталинграда волгоградцы принесут живые цветы. Добавим, что полная программа мероприятий, посвященных 75-й годовщине начала разгрома фашистских войск по Сталинградом, размещена на официальном сайте администрации Волгограда.